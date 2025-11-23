Что делать, если будет скользкая подошва / © unsplash.com

Реклама

Зимний гололед ежегодно становится причиной сотен травм. Скользящие тротуары, ледяной настил и непредсказуемые спуски — все это делает передвижение крайне опасным. Однако существует простой и бюджетный способ, который поможет сделать подошву обуви более устойчивой. Для него нужны только ватная палочка и средство, которое есть в каждом доме.

Что делать, чтобы обувь не скользила на скользких дорогах

Наиболее действенно помогает смесь, которая создает на подошве слой шероховатости и повышает сцепление со льдом. Для ее нанесения идеально подходит обычная ватная палочка, позволяющая равномерно распределить средство даже в труднодоступных местах рельефа подошвы.

Нужно взять:

Реклама

ватную палочку;

медицинский спирт или антисептик на спиртовой основе;

щепотку мелкой соли по желанию.

Как применять.

Хорошо очистить и высушить подошву.

Смочить ватную палочку спиртом.

Равномерно провести по всей поверхности подошвы, особенно по гладким участкам.

Дождаться полного высыхания, обычно 2-3 минуты.

Для максимального эффекта можно повторить процедуру снова.

Если добавить щепотку соли в спирт и нанести смесь ватным диском, образуется легкая антискользящая пленка, которая держится значительно дольше.

Этот метод работает благодаря тому, что спирт частично обезжиривает поверхность и оставляет после высыхания шероховатую текстуру. Именно она обеспечивает лучшее сцепление со льдом. Эффект после такой процедуры будет держаться до 3 недель.

Другие способы, которые тоже работают