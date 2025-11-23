- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 610
- Время на прочтение
- 2 мин
Проведите ваткой по подошве — и больше не будете скользить на скользких дорогах: полезный лайфхак
Чтобы зимой уверенно ходить даже по скользким тротуарам, не обязательно покупать новую обувь или дорогие накладки. Достаточно воспользоваться простым трюком с ватной палочкой — и подошва станет гораздо безопаснее.
Зимний гололед ежегодно становится причиной сотен травм. Скользящие тротуары, ледяной настил и непредсказуемые спуски — все это делает передвижение крайне опасным. Однако существует простой и бюджетный способ, который поможет сделать подошву обуви более устойчивой. Для него нужны только ватная палочка и средство, которое есть в каждом доме.
Что делать, чтобы обувь не скользила на скользких дорогах
Наиболее действенно помогает смесь, которая создает на подошве слой шероховатости и повышает сцепление со льдом. Для ее нанесения идеально подходит обычная ватная палочка, позволяющая равномерно распределить средство даже в труднодоступных местах рельефа подошвы.
Нужно взять:
ватную палочку;
медицинский спирт или антисептик на спиртовой основе;
щепотку мелкой соли по желанию.
Как применять.
Хорошо очистить и высушить подошву.
Смочить ватную палочку спиртом.
Равномерно провести по всей поверхности подошвы, особенно по гладким участкам.
Дождаться полного высыхания, обычно 2-3 минуты.
Для максимального эффекта можно повторить процедуру снова.
Если добавить щепотку соли в спирт и нанести смесь ватным диском, образуется легкая антискользящая пленка, которая держится значительно дольше.
Этот метод работает благодаря тому, что спирт частично обезжиривает поверхность и оставляет после высыхания шероховатую текстуру. Именно она обеспечивает лучшее сцепление со льдом. Эффект после такой процедуры будет держаться до 3 недель.
Другие способы, которые тоже работают
Наждачная бумага — несколько движений по подошве создают нужную шероховатость.
Силиконовые антискользящие накладки — продаются в магазинах обуви.
Клей ПВА и песок — бюджетная домашняя альтернатива фабричному протектору.
Резиновые ледоступы — лучшее решение для пожилых людей.