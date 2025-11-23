ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
610
Время на прочтение
2 мин

Проведите ваткой по подошве — и больше не будете скользить на скользких дорогах: полезный лайфхак

Чтобы зимой уверенно ходить даже по скользким тротуарам, не обязательно покупать новую обувь или дорогие накладки. Достаточно воспользоваться простым трюком с ватной палочкой — и подошва станет гораздо безопаснее.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Что делать, если будет скользкая подошва

Что делать, если будет скользкая подошва / © unsplash.com

Зимний гололед ежегодно становится причиной сотен травм. Скользящие тротуары, ледяной настил и непредсказуемые спуски — все это делает передвижение крайне опасным. Однако существует простой и бюджетный способ, который поможет сделать подошву обуви более устойчивой. Для него нужны только ватная палочка и средство, которое есть в каждом доме.

Что делать, чтобы обувь не скользила на скользких дорогах

Наиболее действенно помогает смесь, которая создает на подошве слой шероховатости и повышает сцепление со льдом. Для ее нанесения идеально подходит обычная ватная палочка, позволяющая равномерно распределить средство даже в труднодоступных местах рельефа подошвы.

Нужно взять:

  • ватную палочку;

  • медицинский спирт или антисептик на спиртовой основе;

  • щепотку мелкой соли по желанию.

Как применять.

  • Хорошо очистить и высушить подошву.

  • Смочить ватную палочку спиртом.

  • Равномерно провести по всей поверхности подошвы, особенно по гладким участкам.

  • Дождаться полного высыхания, обычно 2-3 минуты.

  • Для максимального эффекта можно повторить процедуру снова.

  • Если добавить щепотку соли в спирт и нанести смесь ватным диском, образуется легкая антискользящая пленка, которая держится значительно дольше.

Этот метод работает благодаря тому, что спирт частично обезжиривает поверхность и оставляет после высыхания шероховатую текстуру. Именно она обеспечивает лучшее сцепление со льдом. Эффект после такой процедуры будет держаться до 3 недель.

Другие способы, которые тоже работают

  • Наждачная бумага — несколько движений по подошве создают нужную шероховатость.

  • Силиконовые антискользящие накладки — продаются в магазинах обуви.

  • Клей ПВА и песок — бюджетная домашняя альтернатива фабричному протектору.

  • Резиновые ледоступы — лучшее решение для пожилых людей.

Дата публикации
Количество просмотров
610
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie