Как использовать луковую шелуху как удобрение / © pixabay.com

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Луковая шелуха является естественным фунгицидом, поэтому часто используется для защиты комнатных и садовых растений от вредителей. Дополнительно оно выступает еще как качественное удобрение.

В луковой шелухе вы найдете немало минералов и биологически активных веществ. Они тонизируют и питают растения, помогая им избавиться от различных заболеваний, повысить устойчивость к ним. Такое удобрение дополнительно обладает иммуностимулирующими, противовоспалительными, регенеративными свойствами, а потому способно улучшить качество почвы, обогатить его питательными веществами и микроэлементами, необходимыми для роста овощей и получения урожая.

Полив и опрыскивание растений настоем из луковой шелухи поможет в борьбе с бактериальным раком, табачным трипсом, серой и черной гнили. Проводят их несколько раз в сезон: после высадки рассады, во время цветения и плодоношения.

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Приготовить отвар из луковой шелухи довольно просто. Возьмите литровую банку, засыпьте туда шелуху до краев, залейте горячей водой. Все это высыпьте в кастрюлю, добавьте воду (до 1 л) и поставьте на огонь. Нужно 5 минут кипятить, затем снять и дать остыть. Отвар процедите, вылейте в ведро, добавьте столько воды, чтобы получить 10 л удобрения. Перед поливкой дополнительно разводите 2 л отвара в 10 л воды.

Также вы можете приготовить настой из луковой шелухи. Для этого возьмите свежую крапиву, измельчите, залейте водой (пропорции 1:5) и настаивайте в течение одной недели. Поливать таким настоем растения нужно под корень.

После поливки обязательно разрыхляйте почву, чтобы обеспечить доступ достаточного количества кислорода. Для профактики заболеваний рекомендуется регулярно опрыскивать отваром дерева в саду.

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