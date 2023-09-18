Проверьте, кем были ваши предки – казаки, военные или дворяне: происхождение украинских фамилий

Раньше человек имел только имя, фамилии появились относительно недавно. Из летописей мы знаем о княгине Ольге, князьях Олеге, Игоре, Святославе. Официально фамилии в Украине появляются в XIV – XV вв. у знати. Покупка и продажа имущества, передача ее по наследству требовали оформления документов, поэтому появились наследственные фамилии. Большинство населения Украины получили фамилии после того, как в 1632 году киевский митрополит Петр Могила поручил вести метрики родившихся, женатых, умерших.

Чаще основой для создания фамилий были имена родителей, так появились Петренко, Сидоренко, Борисюк. От имени матери фамилии образовывались редко, среди таких фамилий Мотренко, Настенко, Химчук и т.д.

Появились фамилии, образованные соответственно положению, должности которое занимал человек.

Славная история запорожских казаков также нашла отражение в украинских фамилиях. Многие украинские фамилии указывают на занятия и функции казаков в Запорожской Сечи.

Фамилии, указывающие на военные чины запорожских казаков

Если у вас такая фамилия, кто-то из ваших предков, скорее всего, служил в украинском войске в эпоху Запорожских казаков

Джура – так называли казаки оруженосца.

Компаниец – это был казак легкоконного Гетманского полка.

Фамилия Куренной происходит от слова "курінь".

Атаманенко — так называли предводителя казаков, избираемого голосованием.

Сердюками называли наемных пехотинцев Запорожского войска.

Сотник – известное военное звание в Гетманщине, УНР и УПА

Хорунжий — это знаменосец в Запорожской Сечи, воинское звание среди украинских сечевых стрелков и в УНР.

Чотар – младший офицер Украинских сечевых стрелков.

Фамилии украинских казаков

Фамилии Гардовый, Крамар, Стороженко, Мельниченко, Дегтярь, Наливайко указывали на профессию или обязанность, которую выполнял казак. Такие фамилии, как Соломаха и Тетеря, произошли от видов каши, популярных среди казаков.

Часто казаку давали прозвища, которые затем становились фамилиями, происходившими от места, где он родился. Так возникли такие фамилии как Лебединский, Полтавский, Прилукский, Чугуевец, Волынский, Галицкий и другие.

Также казакам давали прозвища, которые указывали на особенности его внешности, например, Губенко, Горбонис, Головатый, Чуб, Носенко, Рябко, Легкоступ.

Казачьи фамилии могли состоять из нескольких слов. Примерами таких фамилий являются Убийвовк, Неежборщ, Непийвода, Небийбаба, Паливода, Нагнибида, Перебийнис и другие.

Украинские фамилии дворян

В родословных книгах украинских дворян можно найти следующие дворянские фамилии:

Адамовичи,

Андрушевские,

Безбородки,

Вернадские,

Галаганы,

Гордиенко,

Дороганы,

Дорошенко,

Ждановичи,

Искрицкие,

Кандыбы,

Карпенки,

Криницкие,

Лазаревские,

Леонтовичи,

Максимовичи,

Овсиенки,

Остроградские,

Паскевичи,

Полуботки,

Самойловичи,

Стороженки,

Сулыми,

Тарновские,

Уманцы,

Ханенки,

Щербаны и другие.

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