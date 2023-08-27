Проверьте, может у вас с партнером кармические отношения: 5 признаков роковой связи

Встреча, запланированная до рождения: почему возникает кармическая связь и как ее определить.
Судьбоносная встреча происходит в тот период жизни, когда вы меньше всего к этому готовы. Человек с первых минут пленяет сердце, душу и мысли, такие партнеры понимают друг друга, кажется, с первого слова или взгляда. Индийские философы и эзотерики называют это кармической связью, которая возникает между обоими, чтобы полностью изменить жизнь этой пары. Если хотите узнать, что такое кармические отношения и причины их возникновения – читайте дальше.
Что такое карма и кармическая связь
- Согласно индийскому философскому учению, карма – это совокупность хороших и плохих поступков человека, которые он совершил на протяжении всех своих прошлых жизней. Если в прошлых перевоплощениях человек был добрым, справедливым, не делал зла, то по законам кармы он может быть награжден любовью, счастьем, большим достатком и прекрасным здоровьем. Когда же в прошлых жизнях человек вел себя недостойно, то он наработал кармический долг, который должен отдать в последующих жизнях. Тогда на его долю приходится много сложностей: болезни, одиночество и нужда.
- Кармическая связь – это контракт двух душ, согласовавших свою встречу в последующих жизнях, чтобы сойтись в любовных отношениях или окончательно расстаться, отработав свой кармический долг.
Кармические отношения между мужчиной и женщиной
Индийские философы говорят, что кармические отношения возникают тогда, когда у пары были незавершенные отношения в прошлых жизнях. Если между людьми существовала крепкая эмоциональная связь и было большое чувство, но им пришлось разойтись, то такая встреча обязательно состоится в последующих жизнях. Чтобы эти люди могли исправить свои ошибки и создать по-настоящему счастливый семейный союз. Но для влюбленных эта встреча несет массу испытаний, ведь они должны сделать выводы и не повторять своих ошибок.
Как определить, что между мужчиной и женщиной кармическая связь
Чтобы безошибочно определить, что у пары кармическая любовь, нужно проверить отношения по этим признакам.
- Невероятно бурные эмоции. В кармических отношениях будет все: безудержная любовь, дикая ревность, чувство вины и неотвратимости. Чтобы восстановить гармонию в такой паре, нужно изучить эти уроки, разобраться с водоворотом эмоций. Необходимо отработать эту карму, тогда влюбленные смогут быть вместе или разойтись.
- Стремительное развитие отношений. В такой паре связь базируется на сексуальном влечении и страсти. Влюбленные будут увлечены друг другом, пока не возьмут из этих отношений все, что можно взять. Хотя люди очень разнятся между собой: у них могут быть разные характеры, ценности и социальные статусы. Они могут не понимать, что их вообще связывает, но пара постоянно тянется друг к другу.
- Ощущение, что люди знакомы всю жизнь. В кармических отношениях постоянно есть чувство, что люди знакомы очень давно, они чувствуют эмоции друг друга, угадывают вкусы и желания, имеют много общих тем.
- Зависимость друг от друга. В кармических отношениях люди часто ссорятся и расстаются. Но никак не могут друг без друга, их притягивает друг к другу неизвестной силой, поэтому они снова сходятся. Если в вашей паре также есть такая проблема, нужно проработать свой урок, иначе постоянных ссор и разлук не избежать.
- Повторение сценариев. Если такой эмоциональный и сложный союз в вашей жизни не в первый раз, это значит, что в прошлых отношениях не пройдены уроки. Поэтому следует обратить внимание на то, с чем именно возникают сложности и решить проблемы. Иначе после развода с партнером, вы обязательно вступите в отношения, где будут такие же проблемы.
Сколько продолжаются кармические отношения?
Все зависит от типа той кармы, которая есть у партнеров, положительная карма исцеляет и связывает навсегда, а отрицательная карма позволяет решить проблему и разойтись.
- Исцеляющие кармические отношения. Пара в таких отношениях живет в любви, создавая крепкий союз на всю жизнь. Люди в таких отношениях испытывают глубокие чувства, становятся сильнее, стремительно развиваются в карьере. Если между влюбленными возникают споры, то они быстро их разрешают, преодолевая все недоразумения вместе. Здесь пара уже становится родственной.
- Деструктивная кармическая связь. Отношения между людьми будут продолжаться столько, сколько нужно, чтобы они осознали причинно-следственные связи проблем, постоянно возникающих в их отношениях. Такие кармические отношения нестабильны, поэтому длятся недолго. Как только один из партнеров или оба отработают свои уроки, они перестают общаться и тратить время друг на друга.
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