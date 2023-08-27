Проверьте, может у вас с партнером кармические отношения: 5 признаков роковой связи

Судьбоносная встреча происходит в тот период жизни, когда вы меньше всего к этому готовы. Человек с первых минут пленяет сердце, душу и мысли, такие партнеры понимают друг друга, кажется, с первого слова или взгляда. Индийские философы и эзотерики называют это кармической связью, которая возникает между обоими, чтобы полностью изменить жизнь этой пары. Если хотите узнать, что такое кармические отношения и причины их возникновения – читайте дальше.

Что такое карма и кармическая связь

Согласно индийскому философскому учению, карма – это совокупность хороших и плохих поступков человека, которые он совершил на протяжении всех своих прошлых жизней. Если в прошлых перевоплощениях человек был добрым, справедливым, не делал зла, то по законам кармы он может быть награжден любовью, счастьем, большим достатком и прекрасным здоровьем. Когда же в прошлых жизнях человек вел себя недостойно, то он наработал кармический долг, который должен отдать в последующих жизнях. Тогда на его долю приходится много сложностей: болезни, одиночество и нужда.

Кармическая связь – это контракт двух душ, согласовавших свою встречу в последующих жизнях, чтобы сойтись в любовных отношениях или окончательно расстаться, отработав свой кармический долг.

Кармические отношения между мужчиной и женщиной

Индийские философы говорят, что кармические отношения возникают тогда, когда у пары были незавершенные отношения в прошлых жизнях. Если между людьми существовала крепкая эмоциональная связь и было большое чувство, но им пришлось разойтись, то такая встреча обязательно состоится в последующих жизнях. Чтобы эти люди могли исправить свои ошибки и создать по-настоящему счастливый семейный союз. Но для влюбленных эта встреча несет массу испытаний, ведь они должны сделать выводы и не повторять своих ошибок.

Как определить, что между мужчиной и женщиной кармическая связь

Чтобы безошибочно определить, что у пары кармическая любовь, нужно проверить отношения по этим признакам.

Невероятно бурные эмоции. В кармических отношениях будет все: безудержная любовь, дикая ревность, чувство вины и неотвратимости. Чтобы восстановить гармонию в такой паре, нужно изучить эти уроки, разобраться с водоворотом эмоций. Необходимо отработать эту карму, тогда влюбленные смогут быть вместе или разойтись. Стремительное развитие отношений. В такой паре связь базируется на сексуальном влечении и страсти. Влюбленные будут увлечены друг другом, пока не возьмут из этих отношений все, что можно взять. Хотя люди очень разнятся между собой: у них могут быть разные характеры, ценности и социальные статусы. Они могут не понимать, что их вообще связывает, но пара постоянно тянется друг к другу. Ощущение, что люди знакомы всю жизнь. В кармических отношениях постоянно есть чувство, что люди знакомы очень давно, они чувствуют эмоции друг друга, угадывают вкусы и желания, имеют много общих тем. Зависимость друг от друга. В кармических отношениях люди часто ссорятся и расстаются. Но никак не могут друг без друга, их притягивает друг к другу неизвестной силой, поэтому они снова сходятся. Если в вашей паре также есть такая проблема, нужно проработать свой урок, иначе постоянных ссор и разлук не избежать. Повторение сценариев. Если такой эмоциональный и сложный союз в вашей жизни не в первый раз, это значит, что в прошлых отношениях не пройдены уроки. Поэтому следует обратить внимание на то, с чем именно возникают сложности и решить проблемы. Иначе после развода с партнером, вы обязательно вступите в отношения, где будут такие же проблемы.

Сколько продолжаются кармические отношения?

Все зависит от типа той кармы, которая есть у партнеров, положительная карма исцеляет и связывает навсегда, а отрицательная карма позволяет решить проблему и разойтись.

Исцеляющие кармические отношения. Пара в таких отношениях живет в любви, создавая крепкий союз на всю жизнь. Люди в таких отношениях испытывают глубокие чувства, становятся сильнее, стремительно развиваются в карьере. Если между влюбленными возникают споры, то они быстро их разрешают, преодолевая все недоразумения вместе. Здесь пара уже становится родственной.

Пара в таких отношениях живет в любви, создавая крепкий союз на всю жизнь. Люди в таких отношениях испытывают глубокие чувства, становятся сильнее, стремительно развиваются в карьере. Если между влюбленными возникают споры, то они быстро их разрешают, преодолевая все недоразумения вместе. Здесь пара уже становится родственной. Деструктивная кармическая связь. Отношения между людьми будут продолжаться столько, сколько нужно, чтобы они осознали причинно-следственные связи проблем, постоянно возникающих в их отношениях. Такие кармические отношения нестабильны, поэтому длятся недолго. Как только один из партнеров или оба отработают свои уроки, они перестают общаться и тратить время друг на друга.

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