Проверьте перечень древних украинских фамилий и узнайте, любили ли ваши предки погулять на праздники

Украинцы издавна были известны тем, что умели не только умело и плодотворно работать, но и хорошо отдыхать.

Издавна украинцы славились своей жизнерадостностью и веселым нравом. Поэтому людей, умевших повеселиться, в обществе любили и уважали. Эта народная любовь нередко отражалась в фамилиях, популярных среди наших предков.

Языковед Юрий Редько рассказал в исследовании "Современные украинские фамилии", что некоторые родовые имена образовались именно потому, что предки их носителей знали, как погулять на праздники.

Например, люди, которые имели веселый нрав, получали соответствующие фамилии — Потешный, Веселый, Смеянец, Смешко, Гуляка, Танцура, Скачко.

А вот те украинцы, которые любили не только погулять, но и хорошо выпить на праздники, что об этом вспоминали еще целый год подряд, получали интересные родовые имена — Цидибрага, Наливайко, Оковитый, Пияко, Непийпиво.

Если человек любил вдоволь наесться всевозможных вкусных блюд перед тем, как вставать из-за праздничного стола, то он мог получить одну из таких фамилий — Смакула, Жируха, Лакомый, Напха, Скороед, Ласой.

С течением времени некоторые родовые имена менялись. Так, например, Смеянец превратился в Смеяна, Смеянова. А вот Напха мог сформировать фамилию Напханюк.

Кстати, фамилии, связанные с гуляниями по праздникам, достаточно распространены среди украинцев. Например, Танцура насчитывает 2179 носителей, а Смешко – 775 носителей.

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