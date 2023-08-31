Проверьте работу своего мозга: 13 загадок на логику, которые разовьют смекалку (с ответами)

Интересные загадки на логику для взрослых и детей помогают развить смекалку, наблюдательность и быстроту мышления. Да и после решения нескольких задач ваше настроение точно улучшится.
Интересные загадки на логику для взрослых и детей подойдут для качественного времяпровождения. Попытайтесь переключиться, на 5 минут отложить все свои дела и быстро дать ответы на 13 загадок.
Сложные, но интересные загадки по логике
Откровенно говоря, некоторые загадки на логику могут навести на удивление. И неудивительно, ведь такие вопросы всегда отличаются хитроумием, чтобы с ходу было трудно сориентироваться. Если вы не сможете ответить на загадки, ищите ответы в конце статьи.
- Что посмотреть с закрытыми глазами?
- Что увеличивается, но никогда не убавляется?
- Что может убить много людей, но если вы его убьете, то сами умрете?
- Что можно прервать или уничтожить, но никогда невозможно увидеть?
- Что можно удерживать, не касаясь его руками?
- Когда небо ниже земли?
- Позови ее по имени и она исчезнет.
- Что поднимает вас на верх и опускает вниз, но как раз находится на одном месте?
- Что станет лучше, если ее протоптать?
- Что не жует, но все пожирает?
- Неодушевленная, но уходящая, неподвижная, но ведущая.
- Чем можно поделиться только один раз?
- Что станет больше, если его перевернуть вверх ногами?
Правильные ответы
Ну, что смогли угадать эти загадки? Если нет, не стоит расстраиваться. Ловите правильные ответы на загадки:
- Сон.
- Возраст.
- Время.
- Молчание.
- Дыхание.
- Когда смотришь в воду.
- Тишина.
- Эскалатор.
- Тропа.
- Огонь.
- Дорогая.
- Секрет.
- Число 6.
Логические загадки отлично тренируют мозг. Если их разгадывать регулярно, можно повысить свою наблюдательность и внимательность, посмотреть на привычные вещи под новым углом.
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