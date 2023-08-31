Проверьте работу своего мозга: 13 загадок на логику, которые разовьют смекалку (с ответами)

Интересные загадки на логику для взрослых и детей помогают развить смекалку, наблюдательность и быстроту мышления. Да и после решения нескольких задач ваше настроение точно улучшится.

Интересные загадки на логику для взрослых и детей подойдут для качественного времяпровождения. Попытайтесь переключиться, на 5 минут отложить все свои дела и быстро дать ответы на 13 загадок.

Сложные, но интересные загадки по логике

Откровенно говоря, некоторые загадки на логику могут навести на удивление. И неудивительно, ведь такие вопросы всегда отличаются хитроумием, чтобы с ходу было трудно сориентироваться. Если вы не сможете ответить на загадки, ищите ответы в конце статьи.

Что посмотреть с закрытыми глазами? Что увеличивается, но никогда не убавляется? Что может убить много людей, но если вы его убьете, то сами умрете? Что можно прервать или уничтожить, но никогда невозможно увидеть? Что можно удерживать, не касаясь его руками? Когда небо ниже земли? Позови ее по имени и она исчезнет. Что поднимает вас на верх и опускает вниз, но как раз находится на одном месте? Что станет лучше, если ее протоптать? Что не жует, но все пожирает? Неодушевленная, но уходящая, неподвижная, но ведущая. Чем можно поделиться только один раз? Что станет больше, если его перевернуть вверх ногами?

Правильные ответы

Сложные задачи на логику / Фото: Pexels

Ну, что смогли угадать эти загадки? Если нет, не стоит расстраиваться. Ловите правильные ответы на загадки:

Сон.

Возраст.

Время.

Молчание.

Дыхание.

Когда смотришь в воду.

Тишина.

Эскалатор.

Тропа.

Огонь.

Дорогая.

Секрет.

Число 6.

Логические загадки отлично тренируют мозг. Если их разгадывать регулярно, можно повысить свою наблюдательность и внимательность, посмотреть на привычные вещи под новым углом.

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