Проверьте себя: большинство украинцев допускают опасную ошибку, совершая ежедневно одно дело

Нужно протирать пыль каждый день / © Фото из открытых источников

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Когда вы убираете, в воздух поднимается облако из микроскопических клещей, плесени и пыли, которое оседает вам на кожу и проникает в дыхательные пути.

Вместо того чтобы ежедневно гоняться за пылью, лучше предотвратить его оседание. Для этого смешайте воду с кондиционером для стирки в соотношении 1 к 3 и слегка распылите этот раствор на мебель — так вы создадите невидимый барьер, и пыль не будет приставать неделями.

В труднодоступных местах, как верх шкафов или вентиляционные решетки, удобно использовать микрофибровую салфетку, закрепленную на швабре. Она соберет пыль без лишних усилий.

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Если же пыль оседает на книгах или декоре, поставьте в шкафы небольшие емкости с активированным углем — она впитает и микрочастицы, и запахи. И обязательно надевайте маску, когда убираете — даже простая хлопчатобумажная ткань уменьшает риск аллергической реакции.

Еще один магнит для пыли — это ковры. Посыпьте их пищевой содой, подождите пол часа, а затем тщательно пропылетесь. Сода сделает пыль тяжелее, и она не будет разлетаться в воздухе.

И не выбрасывайте старые капроновые колготки! Наденьте их на щетку пылесоса — это поможет собрать волосы и шерсть, не забивая технику.