Проверьте себя: эти ошибки в использовании губки для мытья посуды допускают почти все

Хотя губка для мытья посуды и кажется базовым предметом в наших домах, однако ею часто неправильно пользуются.

Как оказалось, многие люди допускают серьезные ошибки в процессе эксплуатации губки. И здесь мы собрали те, которые встречаются чаще всего.

В Сети очень популярен стал лайфхак, когда губку для мытья посуды пытаются "спасти" от вредных бактерий с помощью прогревания в микроволновке. Однако, как говорят специалисты, им не следует пользоваться.

Прежде всего, потому что микробы все равно выживут. Более того, губка превратится в токсичный предмет, опасный для здоровья.

Следует также запомнить, что влажная среда является идеальным местом для размножения бактерий. Если вы будете забывать хорошо отжимать губку для мытья после использования регулярно, количество вредных микроорганизмов будет постоянно расти.

Чаще всего встречается ошибка, когда люди слишком долго используют губку для мытья посуды. Даже если неприятный запах отсутствует, а внешний вид все еще приличный, губкой нельзя пользоваться, если уже прошло семь дней с момента начала использования.

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