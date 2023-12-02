Проверьте себя: только 3% населения мира могут распознать скрытое изображение на картинке

Новая оптическая иллюзия, на которой нужно распознать скрытое изображение, настолько сложна, что ее авторы даже не предлагают засекать время.

Оптические иллюзии часто сбивают с толку даже самых внимательных людей, но это изображение, которое начало распространяться в Сети совсем недавно, похоже станет одним из самых сложных. Хитроумная картинка скрывает лицо, которое могут распознать только люди с очень острым зрением.

Давайте вместе проверим возможности мозга и зрения и рассмотрим портрет молодой девушки ниже.

На первый взгляд может показаться, что на картинке практически невозможно увидеть другого человека, но это и есть основная проблема оптической иллюзии. В самом деле, если вы по-настоящему сосредоточитесь, то сможете ее решить.

Оптическая иллюзия с молодой девушкой / Фото: Фото из открытых источников

Итак, попробуйте сосредоточиться и взгляните на эту картинку молодой девушки, стоящей к вам полуоборотом. На ней скрыто изображение пожилой женщины, обнаружить которое может быть очень сложно. Ограничений во времени нет, но при желании вы можете включить секундомер, чтобы засечь сколько времени вам понадобилось для решения задачи.

На картинке изображена молодая девушка в шляпе с лентой и кудрями на голове. На шее у нее украшение чокер. Именно причудливые аксессуары – ключ к тому, чтобы найти скрытую пожилую женщину. Постарайтесь найти ее лицо на картинке. И только если у вас это не выйдет, перейдите к отгадке. Она приведена ниже.

Отгадка / Фото: Фото из открытых источников

Как только вы увидите лицо пожилой женщины, то вам уже будет трудно снова разглядеть на крошечке молодую леди. Чтобы угадать загадку, внимательно присмотритесь к чокеру на шее девушки. Это улыбка пожилой дамы. Платье девушки очерчивает подбородок и линию челюсти старшего человека, ее щеки и подбородок – это, по сути, нос.

А вы смогли найти скрытое изображение без подсказки?

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