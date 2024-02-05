Проверьте себя: всего 1% людей может найти на картинке кота за 7 секунд

Оптические иллюзии – визуальные явления, которые могут вводить в заблуждение органы наших чувств. Проверьте, сможете ли вы найти кота среди обилия голубей на картинке.

Эта иллюстрация вызвала в сети настоящий ажиотаж. Как некоторые утверждают, всего 1% людей может решить задачу за 7 секунд. Более того, эта картинка поможет проверить свою наблюдательность и быстроту реакции.

На иллюстрации изображены многие голуби, которые выглядят почти одинаково. Среди них скрывается один кот. Но перед тем как его искать, приготовьте секундомер. Старайтесь найти кота в максимально короткий срок.

Удалось ли вам найти кота? Если нет, попробуйте присмотреться повнимательнее. Или воспользуйтесь нашей подсказкой.

Ответ / Фото: Фото из открытых источников

Кот спрятался в правом ряду снизу.

Решение таких головоломок как это помогает развивать умение концентрироваться на деталях, проницательности и восприятия. Как правило, быстрее распознают и анализируют закономерности оптических иллюзий у людей с более высоким коэффициентом.

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