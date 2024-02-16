Проверьте свое в списке: вот какие фамилии имеют польское происхождение

Наши предки верили, что родовое имя оказывает чрезвычайное влияние на своего владельца и может многое рассказать о нем и его семье. В частности, некоторые фамилии указывают, что в вашем роду есть поляки.

Об этом рассказал историк Валентин Бендюг. По его словам, можно легко понять, что фамилия имеет польское происхождение. Кстати, сегодня такие родовые имена чаще всего встречаются в тех регионах Украины, которые ранее входили в состав Речи Посполитой.

Самыми популярными среди поляков являются фамилии, которые имеют окончание "-ский" или "--цкий". В частности, в этот список можно внести Ковалевский, Галицкий, Валевский, Потоцкий, Вишневский и некоторые другие.

Историк уверен, что такие фамилии изначально носили только польские аристократы, чтобы показать предел своих владений. Впоследствии такой способ образования родовых имен распространился и на украинские земли. Поэтому подобные окончания начали добавлять и в различные прозвища, из которых позже образовались фамилии: Хмельницкий, Вербицкий, Артемовский, Руданский, Ивановский, Заднепрянский, Левицкий и т.д.

А еще на территории тех регионов Украины, которые ранее входили в состав Речи Посполитой, очень популярны родовые имена с окончаниями "-ук", "-юк", "-ак", "-чук". Сначала они были образованы из так называемых крестильных имен (имена, которые давали во время крещения, чтобы у ребенка был ангел-хранитель), но затем стали очень распространенными: Ткачук, Василюк, Гаврилюк, Левчук, Попильнюк, Погребняк, Контратюк и т.д.

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