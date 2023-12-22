Проверьте свое: вот какие фамилии получили украинцы от козацких и уличных прозвищ

Многочисленной группой украинских фамилий являются такие, которые произошли от так называемых "уличных" или козацких прозвищ.

Большое количество современных украинских фамилий создавалось именно во времена Запорожской Сечи. Ведь тогда появилась необходимость официальной регистрации козаков. Также в Запорожской Сечи часто появлялись беглецы от панов со всей Украины. И чтобы их было труднее разыскать, им давали новые прозвища, которые впоследствии становились официальными.

Самыми многочисленными среди козаков были фамилии, которые заканчивались на -енко (Дубогрызенко, Василенко, Голопупенко, Петренко, Короцюпенко). Такие данные можно найти в Зборовском соглашении, которое было составлено в 1649 году.

Часто фамилии, предоставленные в Запорожской Сечи, указывали на принадлежность к определенной профессии, ремеслу или промыслу, характер торговой или военной деятельности. Например, гетманский охранник мог получить прозвище Сердюк. Козаки, которые производили или обслуживали определенный вид оружия – Гармаш, Пушкарь, Гарматий. Те, кто готовил популярные козацкие блюда, могли называться Тетеря или Соломаха. Другими фамилиями, которые относятся к роду занятий козаков, являются: Тягникожа, Скляр, Сотник, Попович, Хорунжий, Саловоз, Стаднюк, Компаниец, Канторий, Крамар, Мельниченко, Стороженко, Дегтярь, Порохня, Стельмах.

Иногда за козаком закреплялось название местности (село, поселок, город), откуда он прибыл. Так появились такие козацкие фамилии, как Кальмиусский, Галицкий, Чигиринский, Кодацкий, Миргородский, Лебединец, Полтавский, Прилуцкий, Полищук, Чугуевец, Волошин, Волошко. Поскольку среди козаков собирались не только украинцы, но и другие нации и народности, можно было встретить фамилии Лях, Сербин, Полулях, Арменко, Литвин, Турчин, Цыганенко, Гуцул и т.д.

Давая прозвища новым козакам, часто принимали во внимание характерные особенности их внешнего вида, поведения, нрава. Чаще всего искали что-то такое, что сразу бросается в глаза, и подбирали самое удачное слово. К таким козацким фамилиям можно отнести Головко, Головатый, Зуб, Чуб, Носенко, Носань, Шрам, Губенко, Губа, Горбонис, Шраменко, Сухина, Сухой, Рябко, Лантух, Стражак, Билан, Белый, Легкоступ, Слинько, Прохватило, Побегайло, Свистун, Циподрига, Покатило, Быстрый, Горячий, Холодный, Сладкий, Круть, Гаркуша, Косач, Хищняк, Облако.

Замечали козаки и черты, похожие на представителей фауны или флоры, особенно любили птиц. Поэтому своим собратьям давали такие фамилии: Чайка, Кулик, Соболь, Сова, Сыч, Воробей, Синица, Сорока, Снегирь, Ворона, Голубь, Селезень, Аист, Шкапа.

Любили козаки и поиронизировали. Поэтому часто прозвища имели свойство противоположного признака от того, который характеризовал того или иного мужчину: Малыш, Малюта — высокий человек, Махина — небольшой рост. Если беглец появился в определенный промежуток времени, ему могли дать фамилию со дня недели или времени года: Засуха, Зима, Суббота, Понедельник.

Одежда могла также быть источником прозвища: Жупан, Кирея, Свита, Столата. Значительную группу занимают фамилии, образованные от имени: Охрименко, Даниленко, Василевич, Василенко, Павленко, Петренко, Мусиенко, Клименко, Овсиенко, Гавриленко.

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