Проверьте свои копейки магнитом: как найти редкие украинские монеты, которые могут стоить целое состояние

Как найти ценные монеты

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Многие из нас каждый день имеют дело с мелкими монетами, не задумываясь о том, что среди них могут случиться настоящие нумизматические сокровища. Простой способ проверить свои копейки на уникальность — воспользоваться обычным магнитом.

Материал имеет значение: почему одни копейки магнитятся, а другие нет

В разные годы Нацбанк чеканил украинские копейки из разных сплавов, так что не все они реагируют на магнит. Проверка монеты сильным магнитом помогает быстро выделить из набора редкие экземпляры и предсказать их ценность. Например, хуже магнита «цепляются» монеты из латуни или бронзы, а с 2013–2014 годов некоторые номиналы стали стальными и мгновенно прилипают. Простой тест «на магнит» часто служит первым шагом идентификации — нумизматы советуют обратить внимание на монеты, которые ведут себя неожиданно.

К 2012–2013 годам желтые 10, 25 и 50 копеек чеканили из латуни или алюминиевой бронзы, поэтому они обычно не магнитятся

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В 2013 году НБУ начал чеканить 50 копеечных монет на стальной основе с латунным покрытием, а впоследствии аналогично — и 10, 25 копейки. С тех пор новые номиналы притягиваются к магниту, потому стальное ядро «цепляет» магнит. Следует заметить, что иногда старые монеты с небольшой примесью железа могут едва прилипать к сильному магниту — это бывает редко и не влияет на основной метод.

В то же время коллекционеры используют этот факт наоборот: если найденная монета неожиданно ведет себя иначе, чем ожидалось, ее следует тщательно осмотреть.

Какие номиналы магнитятся, а какие — нет

Немагнитные монеты (латунь, алюминиевая бронза): 10 копеек: все годы выпуска до 2013 года включительно. 25 копеек: все годы выпуска до 2013 года включительно. 50 копеек: все годы выпуска до 2012 года включительно.

Магнитные монеты (сталь с гальваническим покрытием): 1 копейка: с 1998 года выпуска. 2 копейки: с 1998 года выпуска. 5 копеек: с 1998 года выпуска (некоторые ранние экземпляры 1992 года также могут обладать слабыми магнитными свойствами из-за примесей железа). 10 копеек: с 2014 года выпуска. 25 копеек: с 2014 года выпуска. 50 копеек: с 2013 года выпуска. 1 гривна: с 2014 года выпуска (старого образца).



Как проверить монету магнитом

Возьмите магнит и поднесите его к монете. Если монета прилипнет — значит, она имеет стальное ядро с покрытием (типичная ситуация для новых копеек с 2013–2014 годов)

Для серебристых монет номиналом 1 и 5 копеек можно опустить его в тарелку с водой и погрузить сверху магнит. Прилипающие к магниту под водой извлеките отдельно. Так удобнее всего отсеивать стальные монеты от медно-никелевых .

Обратите внимание на монеты, которые должны прилипать (или наоборот). Если монета с лет, когда она обычно магнитится, не прилипла, или наоборот, возможно, это пробный экземпляр или подделка. Нумизматы советуют в таких случаях показать необычную находку специалисту .

Например, все оборотные 50 копеек 2014 года — магнитные (сталь с латунным покрытием), 50 копеек из коллекционных наборов НБУ в 2014-м сделали из бронзы — они не прилипают и встречаются значительно реже. Аналогичная ситуация с 25 копейками 2014 года: оборотная монета — магнитная, а выпуск из набора — немагнитный (из брозы)

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Примеры ценных находок

На практике коллекционеры документируют немало историй успеха с магнитом. Например, магнитная 10-копеечная монета 2008 года (из «неизвестного» прилипла к магниту сплава) была продана на Violity за 7008 грн — владелец случайно нашел эту монету в кошельке. Аналогично, одна из нештатных немагнитных 5 копеек 2009 года досталась знакомому коллекционеру по циркуляции и позже была продана за 20 235 грн.

аукцион Violity

5-копеечная монета 1992 г., немагнитная сталь, продана за 25 400 грн.

Как определить ценность монеты

Если вы наткнулись на монету, которая по году выпуска должна быть магнитной (согласно информации об изменении металла после 2012-2013 годов), но при этом не притягивается магнитом, это серьезный повод показать ее специалистам-нумизматам. Такое несоответствие может свидетельствовать о таких вещах.

Это может быть редкий пробный экземпляр, изготовленный из нетипичного для этого периода металла. Такие монеты представляют собой большую ценность для коллекционеров.

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Это может быть поддельная монета. Злоумышленники могут использовать немагнитные металлы для имитации ценных выпусков.

Итак, нумизматы рекомендуют, если ваша монета «не обращается» с магнитом ожидаемо, всегда лучше проконсультироваться с экспертом. Особенно это касается номиналов 10, 25, 50 копеек 1992–2012 годов — если такие монеты неожиданно магнитятся или наоборот (хотя должны), это может быть тестовый отпечаток в «чужом» металле или подделка.