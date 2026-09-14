Проверьте свои кухонные шкафы: девять продуктов, которые вы, вероятно, храните слишком долго

Сколько можно хранить продукты / © pexels.com

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Некоторые продукты со временем теряют вкус и аромат, другие могут прогоркнуть или испортиться. Поэтому время от времени следует проводить ревизию кухонных запасов. В EatingWell рассказали, какие 9 продуктов нужно проверить в первую очередь и как понять, что их уже пора выбросить.

Растительное масло

Бутылка масла может стоять в кухонном шкафу гораздо дольше, чем мы думаем. Однако оливковое, рапсовое и другие растительные масла не сохраняют свои свойства до бесконечности.

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Особенно быстрое качество масла ухудшается под воздействием света, высокой температуры и воздуха. Поэтому открытую бутылку лучше держать плотно закрытой в прохладном темном месте.

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Один из самых простых способов проверить масло — понюхать его. Насторожить должен затхлый, кисловатый, химический или просто необычный запах. Испорченное масло может иметь неприятный, мыльный или кислый привкус.

Если запах или вкус вызывают сомнения, такое масло лучше не использовать.

Сушеные травы и специи

Знакомая ситуация: купили баночку приправы для одного рецепта, использовали чайную ложку — и она осталась стоять в шкафу на несколько лет.

Сушеные специи не обязательно становятся опасными сразу после истечения указанного срока, однако постепенно теряют аромат и вкус.

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Молотые специи обычно сохраняют лучшие свойства примерно 2–3 года, а цели — до 4 лет. Если приправа почти не пахнет и не придает блюду характерного вкуса, пора ее заменить.

Во время ревизии кухни особое внимание уделите баночкам, на которых вы даже не помните дату покупки.

Мука

Еще один продукт, о сроке хранения которого легко забыть, — мука. Особенно если вы печете только время от времени и открытый пакет месяцами стоит в шкафу.

При комнатной температуре обычная мука может сохранять свежесть примерно до 8 месяцев. В то же время цельнозерновая, ореховая и некоторые виды безглютеновой муки могут портиться скорее из-за более высокого содержания жиров.

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Как понять, что мука испортилась? В первую очередь понюхайте его. Затхлый, кислый или любой нехарактерный запах — веская причина отказаться от использования продукта.

Чтобы мука дольше оставалась свежей, ее следует хранить в герметичной таре в сухом и прохладном месте.

Рис и макароны

Сухой рис и макаронные изделия имеют достаточно длительный срок хранения, поэтому паниковать из-за пачки спагетти, купленной несколько месяцев назад, не нужно.

Однако открытые упаковки, годами лежащие в глубине шкафа, следует проверить.

Выбросить рис или макароны целесообразно, если продукт изменил цвет или форму, имеет странный или прогорклый запах, а также если упаковка была повреждена или долгое время оставалась открытой.

Чтобы не накапливать старые запасы, используйте простой принцип: продукты, приобретенные раньше, ставьте поближе и используйте первыми.

Разрыхлитель, пищевая сода и дрожжи

Даже если разрыхлитель или сода выглядят абсолютно нормально, со временем они могут утратить свои свойства. В результате тесто просто не поднимется так, как нужно.

Если вы не помните, когда открыли упаковку, можно провести простую проверку.

Чтобы проверить пищевую соду, добавьте небольшое количество в горячую воду с уксусом. Если смесь активно шипит и пенится, сода еще работает.

Разрыхлитель можно проверить с помощью горячей воды: появление пузырей свидетельствует о том, что он все еще активен.

С дрожжами лучше ориентироваться на указанный изготовителем срок годности и условия хранения. Открытые сухие дрожжи особенно важно правильно хранить.

Орехи

Орехи кажутся идеальным продуктом для длительного хранения, но из-за высокого содержания жиров они могут прогоркнуть.

Особенно это касается очищенных орехов, длительно сохраняющихся при комнатной температуре.

Проверить их достаточно просто: понюхайте орехи и попробуйте один. Неприятный, затхлый, горький или прогорклый вкус и запах свидетельствуют о том, что продукт лучше выкинуть.

Если приобретаете орехи большими упаковками и не планируете быстро их съесть, часть запаса можно хранить в холодильнике или в морозильной камере.

Кленовый сироп

В отличие от меда натуральный кленовый сироп может испортиться.

Особо внимательно нужно относиться к уже открытой бутылке. После открытия натуральный кленовый сироп лучше хранить в холодильнике.

Если на поверхности появилась плесень, продукт необходимо выбросить. Не стоит просто снимать видимую плесень и продолжать использовать сироп.

Также всегда соблюдайте рекомендации по хранению, указанные изготовителем на упаковке.

Съедобные подарки и сувениры

Красивые баночки с вареньем, необычные соусы, сладости из путешествий или деликатесы в эффектной упаковке часто жалко открывать. В результате они годами занимают место на полке.

Если такой продукт стоит уже несколько лет и вы до сих пор не нашли возможности его использовать, проверьте срок годности.

Не стоит хранить пищу только из-за красивой упаковки или воспоминаний, связанных с подарком. Если продукт просрочен или его качество вызывает сомнения, лучше с ним проститься.

Кондитерская посыпка

Сахарные шарики, звездочки, конфетти и другой декор для выпечки часто живут в кухонных шкафах годами.

Благодаря высокому содержанию сахара кондитерская посыпка может сохраняться долго. Однако это не означает, что его качество никогда не ухудшается.

Красители, ароматизаторы и другие компоненты могут изменять свойства со временем. Если посыпка лишилась цвета, имеет странный запах или выглядит необычно, лучше приобрести новую.

Как избежать просроченных продуктов на кухне

Регулярная ревизия кухонных запасов помогает не только избавиться от продуктов сомнительного качества, но и меньше выбрасывать пищу.

Просматривайте содержимое шкафов хотя бы несколько раз в год, проверяйте даты на упаковках и ставьте продукты с более коротким сроком хранения поближе. После открытия упаковки полезно написать на ней дату — так через несколько месяцев не придется вспоминать, когда вы начали пользоваться продуктом.

И главное: срок годности — не единственный ориентир. Обратите внимание на условия хранения и рекомендации производителя, а также изменения запаха, цвета, текстуры и внешнего вида продукта.

FAQ

Как понять, что продукт испортился?

Признаки зависят от конкретного продукта, но чаще всего о порче свидетельствуют необычный или неприятный запах, изменение цвета или текстуры, плесень, прогорклый вкус или поврежденная упаковка. Если продукт выглядит подозрительно или пахнет, лучше его не использовать. Для безопасности также важно учитывать дату на упаковке и условия хранения, рекомендованные изготовителем.

Можно ли есть продукты по истечении срока годности?

Это зависит от типа продукта и того, какая сама маркировка указана на упаковке. Дата минимальной пригодности может относиться прежде всего к качеству продукта, тогда как для скоропортящихся продуктов требования к срокам потребления значительно важнее с точки зрения безопасности. Не стоит полагаться только на запах или внешний вид: всегда учитывайте маркировку производителя, целостность упаковки и условия хранения продукта.

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