Проверьте свой IQ: математическое уравнение для младшей школы, которое массово проваливают взрослые

Задача по математике для младших классов школы заставила пользователей социальных сетей не на шутку поломать голову. Вопрос только один: сможете ли вы найти правильный ответ всего за 30 секунд?

Уравнение выглядит следующим образом: 12-6÷3×2 =?

Для того чтобы получить верный результат, эксперты советуют вспомнить базовую программу средней школы. Ключ к успеху кроется в правиле порядка действий. Именно несоблюдение последовательности этих шагов заставляет многих взрослых давать ложный ответ.

Как правильно решить задачу

Если вы готовы проверить себя, вот как нужно разлагать это уравнение по правилам арифметики.

Начинать необходимо с деления и умножения, имеющих приоритет над вычитанием. Поскольку они равнозначны по приоритету, действия выполняются слева направо:

Сначала берем 6 и делим на 3. Получаем 2.

Далее полученный результат умножаем на 2. Выходит 4.

Последним шагом выполняем вычитание: 12 — 4.

Окончательный и единственно правильный ответ — 8.

Если ваши расчеты совпали с результатом 8, поздравляем — ваши навыки арифметики до сих пор на высоте, а школьные учителя могли бы вами гордиться. Однако если вы получили другое число, вы не одиноки. Множество пользователей социальных сетей также не справилось с тестом, забыв о приоритетности действий.

