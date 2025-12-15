Проверьте свой IQ: попробуйте правильно ответить на эти 6 научных вопросов

Испытание для интеллекта / © pexels.com

В соцсетях распространяется новая научная викторина из всего шести вопросов, которая, по словам авторов, действительно может испытать IQ и бросить вызов уму. Чтобы усложнить задачу, на ответы дается всего несколько секунд, а вопросы касаются функций мозга, легких и строения атома.

Есть немало способов проверить, насколько высокий у вас уровень интеллекта — от популярных оптических иллюзий до различных тестов на черты характера. Если же хочется лучше понять свой IQ, пригодится и такая викторина. Несмотря на то что профессиональные IQ-тесты помогают выявить учебные особенности и оценить когнитивные способности, задания из соцсетей — это быстрый способ испытать логику и внимательность.

Именно такой тест недавно обнародовал TikTok-аккаунт IQ Test Quiz с 73,5 тыс. подписчиков. Видео, набравшее 90,5 тыс. лайков, содержит шесть научных вопросов с вариантами ответов, способных сбить с толку даже внимательных зрителей. Готовы принять вызов? Тогда давайте начнем.

1. Какая функция мозга?

А. Контроль.

B. Мышление.

C. Фильтрация.

2. Какая основная функция волос на нашем теле?

A. Дыхание.

Б. Защита.

C. Пищеварение.

3. Какая функция желудка?

A. Кровообращение.

B. Выделение.

C. Пищеварение.

4. Какую функцию выполняют почки в организме?

A. Координация.

B. Фильтрация.

C. Дыхание.

5. Как легкие помогают нам выжить?

A. Дыхание (respiration).

B. Движение.

C. Дыхание (breathing).

6. Как называется центр атома?

А. Электрон.

B. Протон.

C. Ядро.

Правильные ответы

Теперь, когда вы ответили на все шесть вопросов, можно листать ниже, чтобы увидеть правильные ответы. Но убедитесь, что вы готовы проверить свой результат.

Ответы:

Контроль. Защита. Пищеварение. Фильтрация. Дыхание (дыхание). Ядро.

Поскольку вопрос опубликовали в TikTok, многие пользователи сразу бросились в комментарии делиться результатами. Один написал: «2/6». Другой добавил: «1/6». В то же время для некоторых тест не показался сложным. Кто-то прокомментировал: «Бро, я такой умный в науке». А другой похвастался: «Невероятно, я с первой попытки набрал максимум».

К слову, ранее мы публиковали визуальную головоломку с парком, на картинке которой только люди с IQ более 160 заметят ошибку за 8 секунд.