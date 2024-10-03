Проверьте свой украинский: сможете ли вы перевести эти 5 русских слов

Многие украинцы, переходя на родной язык, сталкиваются со сложностями при переводе некоторых распространенных русских слов.

Оказывается, некоторые из российских слов, которые сложно быстро перевести на украинский, имеют несколько вариантов перевода, и найти наиболее точный может быть непросто.

Об этом рассказала языковед Алина Острозька в TikTok.

"Вызывающий"

Это слово означает кого-то или что-то вызывающее эмоции, обычно отрицательные, своим поведением или видом. Наиболее точные варианты перевода:

зухвалий;

нахабний;

безсоромний.

"Ущерб"

Когда речь идет о финансовых или моральных потерях, в украинском языке используют несколько ответчиков:

збиток;

шкода;

невигода.

"Мнимый"

Это слово часто описывает нечто фальшивое или не соответствующее действительности. Перевести его можно как:

уявний;

удаваний;

позірний.

"Баловать"

Речь идет о чрезмерном внимании и заботе к кому-то. В украинском языке есть несколько вариантов перевода:

розпещувати;

панькати;

пестити.

"Внушительный"

Это слово описывает что-то большое по масштабам или то, что производит сильное впечатление:

значний;

авторитетний;

вражаючий.

Итак, если вам удалось без проблем перевести эти слова, ваш уровень владения украинским языком действительно на высоком уровне.

Как улучшить знание украинского

Чтобы усовершенствовать свои навыки украинского языка, следует регулярно практиковаться: читайте украинские книги, смотрите фильмы и слушайте подкасты на родном языке. Окружите себя украинским контентом в социальных сетях, общайтесь с украиноязычными друзьями и ведите дневник или заметки на украинском. Даже небольшие ежедневные шаги помогут вам расширить словарный запас и сделать язык более естественным.

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