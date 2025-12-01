Проверьте свою внимательность: сможете ли вы найти одинаковые снежинки за 30 секунд

Визуальный тест на внимательность / © Mixnews

Зимние головоломки — отличный способ потренировать мозг и проверить свою внимательность. Эта загадка предлагает найти среди множества почти одинаковых снежинок две совершенно идентичные. На первый взгляд, кажется, что все фигуры схожи между собой, поэтому поиск может превратиться в настоящее испытание. Именно поэтому такая задача отлично подходит для развития наблюдательности и быстроты мышления.

Тест на внимательность и скорость / © Mixnews

Перед вами интересная зимняя головоломка: среди большого количества подобных снежинок нужно отыскать полностью совпадающую пару. Задача усложняется тем, что орнаменты почти одинаковые, а время на поиск — всего 30 секунд.

Как облегчить поиск

Если зрение начинает «путаться» в повторяющихся узорах, следует мысленно разделить изображение на четыре части. Всего на картинке пять рядов и пять столбцов, поэтому такая сетка значительно упрощает ориентацию.

Первая снежинка, которую нужно найти, расположена в нижней части — в последнем ряду. Вторая — в верхнем секторе изображения. И важная подсказка: она точно не с левой стороны.

Ответ на тест

Если время истекло, а фигуры слились в настоящий снежный вихрь, ниже предложен правильный вариант, чтобы проверить, насколько хорошо удалось сосредоточиться.

Ответ на тест / © Mixnews

Почему такие головоломки полезны

Подобные упражнения отлично тренируют:

зрительное восприятие;

концентрацию;

внимательность к деталям.

К тому же разгадывание головоломок приносит мозгу небольшую дозу дофамина — того самого гормона удовольствия, который помогает снизить уровень стресса. Ученые отмечают, что в головоломках наиболее ценен процесс поиска, потому что именно он активирует участки мозга, ответственные за открытия и удовольствие.