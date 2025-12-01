ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
557
Время на прочтение
2 мин

Проверьте свою внимательность: сможете ли вы найти одинаковые снежинки за 30 секунд

Зимняя головоломка со снежинками проверяет внимательность и наблюдательность. Попытайтесь найти две совершенно одинаковые фигуры среди десятков похожих узоров — это задача по силам только тем, у кого действительно острое зрение.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Визуальный тест на внимательность

Визуальный тест на внимательность / © Mixnews

Зимние головоломки — отличный способ потренировать мозг и проверить свою внимательность. Эта загадка предлагает найти среди множества почти одинаковых снежинок две совершенно идентичные. На первый взгляд, кажется, что все фигуры схожи между собой, поэтому поиск может превратиться в настоящее испытание. Именно поэтому такая задача отлично подходит для развития наблюдательности и быстроты мышления.

Тест на внимательность и скорость / © Mixnews

Тест на внимательность и скорость / © Mixnews

Перед вами интересная зимняя головоломка: среди большого количества подобных снежинок нужно отыскать полностью совпадающую пару. Задача усложняется тем, что орнаменты почти одинаковые, а время на поиск — всего 30 секунд.

Как облегчить поиск

Если зрение начинает «путаться» в повторяющихся узорах, следует мысленно разделить изображение на четыре части. Всего на картинке пять рядов и пять столбцов, поэтому такая сетка значительно упрощает ориентацию.

Первая снежинка, которую нужно найти, расположена в нижней части — в последнем ряду. Вторая — в верхнем секторе изображения. И важная подсказка: она точно не с левой стороны.

Ответ на тест

Если время истекло, а фигуры слились в настоящий снежный вихрь, ниже предложен правильный вариант, чтобы проверить, насколько хорошо удалось сосредоточиться.

Ответ на тест / © Mixnews

Ответ на тест / © Mixnews

Почему такие головоломки полезны

Подобные упражнения отлично тренируют:

  • зрительное восприятие;

  • концентрацию;

  • внимательность к деталям.

К тому же разгадывание головоломок приносит мозгу небольшую дозу дофамина — того самого гормона удовольствия, который помогает снизить уровень стресса. Ученые отмечают, что в головоломках наиболее ценен процесс поиска, потому что именно он активирует участки мозга, ответственные за открытия и удовольствие.

Дата публикации
Количество просмотров
557
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie