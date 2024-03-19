Проверьте, течет ли в ваших жилах восточная кровь: такие фамилии давали наши предки туркам

Даже сейчас в Украине можно встретить такие фамилии.

Родовые имена могут рассказать о своем владельце многое. В частности, о том, откуда происходили его или его предки.

Языковед Юлиан Редько в своем труде "Сучасні українські прізвища" рассказал о родовых именах, которые давали когда-то людям турецкого происхождения. Если ваша фамилия звучит именно так, существует большая вероятность того, что ваши предки были связаны с Турцией или приехали в Украину оттуда.

Первая украинская фамилия турецкого происхождения Чавс (Чаус). Так называли тех, кто служил посильными или султанскими рабами. Чаще такие родовые имена можно встретить во Львовской и Полтавской областях.

Украинская фамилия Янчаренко, по мнению языковеда, происходит от слова "яничар", что в переводе с турецкого означает "новые войска".

К этой же категории Юлиан Редько относит и фамилию Арнаут. В словаре Даля можно найти объяснение, что арнаутами в Турции назывались представители отдельного рода войска — часовые. Но они формировались исключительно из христиан.

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