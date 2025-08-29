Проверьте, умеете ли вы правильно пылесосить: ремонтники назвали три ошибки и семь вещей, которые убивают технику

Как правильно пылесосить, и почему большинство это делает не так / © Фото из открытых источников

Не спешите мириться со слабой работой пылесоса или тратить деньги на новую технику. Сначала стоит задуматься: правильно ли вы его используете? Часто причина неисправностей кроется в обычных ошибках при уборке. Эксперты по ремонту выделили шесть самых распространенных недостатков, которые допускают пользователи, и составили перечень из семи вещей, которые категорически нельзя собирать пылесосом.

Генеральный директор компании The House of Vacuums из Северной Каролины (США), специализирующейся на продаже и ремонте пылесосов, Кори Хенкинс поделился опытом: он рассказал о типичных ошибках владельцев техники и предоставил практические советы по уходу, которые помогут сохранить эффективность вашего пылесоса на долгие годы.

Специалист отмечает: большинство людей вообще не моет пылесосы, хотя это очень важно для их производительности. Регулярная очистка фильтров помогает сохранить силу всасывания и поддерживать чистоту в доме.

Эксперт советует промывать фильтры по меньшей мере раз в месяц (точную периодичность следует проверить в инструкции к прибору), менять пылесборные мешки каждые два-четыре месяца, а сами фильтры примерно раз в год.

Кроме того, он рекомендует ежегодно производить техническое обслуживание пылесоса. Это позволяет продлить срок службы и гарантирует стабильную работу. Такой подход особенно оправдан, если вы приобрели дорогую модель.

Очистка щетки и валика от волос

“Это действительно серьезная проблема”, — отмечает Кори Хенкинс.

Человеческие волосы, шерсть домашних любимцев, нити или ворс легко наматываются на ролик и постепенно снижают мощность пылесоса. Если своевременно не следить за этим, техника быстро теряет эффективность.

В большинстве моделей щеточный валик можно снять и без труда убрать намотанные остатки. Если же конструкция не предполагает такого механизма, придется аккуратно срезать волосы ножницами, следуя инструкциям производителя.

Зарядка

Эксперт советует всегда полностью заряжать пылесос до 100%, а затем при следующей уборке не ставить его сразу на зарядку после нескольких минут работы. Устройство следует использовать, пока аккумулятор полностью не разрядится. Такой цикл заряд–разряд помогает восстановить емкость батареи и значительно продлевает срок службы.

Уборка пылесосом соды и порошка

По словам Коры Хенкинса, именно это заблуждение происходит чаще всего. Он отмечает: использовать подобные средства — очень плохая идея по двум причинам.

Во-первых, мелкая пыль и порошок быстро забивают фильтры и внутренние детали пылесоса, из-за чего его производительность резко падает.

Во-вторых, в составе некоторых порошков для ковров есть кислоты, которые со временем могут повредить не только фильтры прибора, но и сами волокна коврового покрытия.

Что категорически не стоит собирать пылесосом

Ремонтники предостерегают: большая ошибка — пытаться убрать пылесосом определенные виды мусора или грязи. Как бы удобно это ни казалось, подобные действия могут серьезно повредить технику.

Специалисты британской организации по защите прав потребителей Which? составили список из шести вещей, которые способны засорить или даже вывести из строя ваш пылесос.

Зола и опилки

“Прежде чем тянуться к пылесосу, хорошо подумайте, — предостерегают эксперты. — В этих остатках содержатся чрезвычайно мелкие частицы, а также небольшое их количество может быстро забить фильтры и снизить силу всасывания”.

Лучшее решение, по их словам, — слегка увлажнить пыль, а затем осторожно убрать ее совком и щеткой.

Острые предметы

Убирать пылесосом обломки стекла — опасно для техники, предостерегают эксперты Which?. Мелкие осколки могут застрять в шланге, попасть в мотор или даже порвать пылесборный мешок.

Гораздо безопаснее осторожно подмести стекло, а поверхность протереть влажным бумажным полотенцем, чтобы собрать оставшиеся незамеченными мелкие частицы.

Почва и растительные остатки

Тащить пылесосом землю или остатки комнатных растений — также ошибочная идея. Вес и напор прибора лишь сильнее втирают грязь в ворс ковра, оставляя пятна. Влажные листья или комочки почвы быстро забивают механизм и могут испортить покрытие.

Лучшее решение — смести землю, сухую пыль и опавшие листья с помощью совка и щетки.

Жидкости

Попытка впитать что-то мокрое — прямой путь к серьезным проблемам с техникой. Влага быстро забивает трубку и фильтры, а смешавшись с пылью, превращается в липкую массу, которая со временем может покрыться плесенью. К тому же это опасно: влага способна вызвать короткое замыкание и окончательно вывести пылесос из строя.

Мелкие предметы

Не менее опасна попытка убрать мелкий хлам. Сухие хлопья, камешки, монеты, скрепки или шпильки могут застрять в щетке, повредить фильтр или даже пробить трубку и добраться до двигателя. Подобные находки часто становятся предпосылкой поломки.

Клейкие вещества

Любые липкие материалы — от сиропа или клея до блесток — способны намертво забить щетку, фильтры и даже заклинить мотор. При работе они нагреваются, начинают плавиться и могут окончательно сжечь двигатель, делая пылесос непригодным и опасным в использовании.