Провода-2026: священник объяснил, что не стоит приносить на кладбище и почему

Кладбище. / © Unsplash

Реклама

В этом году Радоница (Проводы) в Украине приходится на 21 апреля — это девятый день после Пасхи. В этот день принято посещают кладбища и чтят память об умерших родственниках.

Зачастую на могилы умерших несут пластиковые цветы и венки. Впрочем, уместно ли это, рассказал священник ПЦУ, военный капеллан Тарас Видюк в комментарии «Телеграфу».

Священник отмечает, что искусственные букеты вредят экологии, потому что долго разлагаются и загрязняют почву. Он советует выбирать более экологичные альтернативы.

Реклама

«Мы, как христиане, призваны уважать память наших родных с любовью к Богу и Его созданию, Лучшей альтернативой являются живые цветы, декоративные растения в горшках или сухие букеты», — отметил он.

Почтить память умерших родственников и близких можно с помощью лампадок, свечей. Однако также важно выбирать экологические варианты, отметил отец Тарас.

По его словам, во время посещения кладбища в поминальные дни выразить уважение и любовь к умершим поможет духовное присутствие. Главное на Радоницу — это молитва за умерших и спокойное чествование памяти.

Что не стоит приносить на кладбище

На Радоницу церковь не устанавливает четких «канонических запретов». Впрочем, в украинской традиции есть вещи, которые не рекомендуют приносить на кладбище.

Реклама

Церковь не поддерживает традицию распития на могилах. Алкоголь смещает акцент с духовного на бытовое. Также не стоит превращать кладбище в место для трапезы. Естественно, еда может быть символической, но не застолья или пикники.

Кроме того, приметы о том, что что-то нужно оставлять на могиле для усопшего, не имеют христианской почвы.

