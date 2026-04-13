Проводы или Фомино воскресенье в 2026 году: что это за особый день, почему его еще называют Антипасха

Антипасха 2026 года: когда, что это за праздник / © pexels.com

Реклама

В 2026 году эта дата приходится на 19 апреля.

Антипасха — это не «противоставление» Пасхе, а ее продолжение. Это восьмой день после Воскресения Христова, который завершает Светлую седмицу и снова возвращает верующих к теме победы жизни над смертью.

Название «Фомино воскресенье» связано с евангельским событием: именно в этот день Иисус Христос явился апостолу Фоме, который не поверил в Его воскресение без доказательств. Увидев раны Спасителя, Фома окончательно утверждается в вере.

Реклама

Именно это событие стало основанием для еще одного названия — Фомино воскресенье, или Антипасха.

Проводы: поминальная неделя после Пасхи

В украинской традиции следующие дни после Фоминого воскресенья образуют так называемую Фомину неделю, которая во многих регионах носит поминальный характер.

Именно в этот период проходят проводы умерших, когда семьи посещают кладбища, молятся и чтят память предков. Поэтому воскресенье также называют Проводным.

Красная горка: древние весенние обряды и языческие корни

Наряду с церковными традициями существует и народный пласт празднования — Красная горка. Этот праздник имеет дохристианское происхождение и связан с приходом весны, пробуждением природы и молодежными гуляниями.

Реклама

Празднование традиционно проходило на холмах — «горках», символизировавших высоту, начало нового цикла и жизненную силу.

В народных обычаях этот день сопровождался песнями, хороводами и таинствами, связанными с молодостью и весенним обновлением. По этнографическим описаниям, в частности, Олексы Воропая, в этот период существовали ритуалы выбора «красной девушки» — символа весны и красоты.

Что разрешено делать на Проводы

Второе воскресенье 2026 / © Pixabay

В день Антипасхи и в течение поминальной недели верующие традиционно:

посещают могилы умерших родственников;

заказывают поминальные службы (панахиды);

молятся о душах предков;

приносят в храм пожертвования и милостыню;

делятся пасхальными блюдами с просьбой о молитве;

участвуют в богослужениях и причастии.

Церковь не устанавливает суровых постовых ограничений в этот день.

Реклама

Что запрещено на Проводы

В народной и религиозной традиции существует ряд предостережений:

не стоит проводить уборку на кладбищах — разрешается только посещение;

запрещено употреблять алкоголь, особенно на кладбище;

не рекомендуется тяжелый физический труд;

не следует начинать новые дела;

нельзя отказывать в помощи или подаянии.

Отдельно отмечается: нежелательно брать на кладбище маленьких детей и беременных женщин, а также приносить искусственные цветы — предпочтение отдается живым.

Народные приметы на Антипасху

С этим днем связан целый ряд погодных и бытовых примет:

цветение рябины предвещает урожайный год;

красный рассвет — к жаркому лету;

ясная погода — к теплому сезону;

дождь и прохлада — к более холодному лету.

Также считалось, что одиночество в этот день — недобрый знак. Поэтому Антипасху традиционно проводили в кругу семьи или среди громады, чтобы обеспечить благосостояние и гармонию на весь год.