Проводы или Фомино воскресенье в 2026 году: что это за особый день, почему его еще называют Антипасха
Первое воскресенье после Пасхи — особый период в церковном и народном календаре, объединяющий сразу несколько названий и традиций. В православной традиции этот день известен как Антипасха, в народе — как Фомино воскресенье, Проводы или Красная горка.
В 2026 году эта дата приходится на 19 апреля.
Антипасха — это не «противоставление» Пасхе, а ее продолжение. Это восьмой день после Воскресения Христова, который завершает Светлую седмицу и снова возвращает верующих к теме победы жизни над смертью.
Название «Фомино воскресенье» связано с евангельским событием: именно в этот день Иисус Христос явился апостолу Фоме, который не поверил в Его воскресение без доказательств. Увидев раны Спасителя, Фома окончательно утверждается в вере.
Проводы: поминальная неделя после Пасхи
В украинской традиции следующие дни после Фоминого воскресенья образуют так называемую Фомину неделю, которая во многих регионах носит поминальный характер.
Именно в этот период проходят проводы умерших, когда семьи посещают кладбища, молятся и чтят память предков. Поэтому воскресенье также называют Проводным.
Красная горка: древние весенние обряды и языческие корни
Наряду с церковными традициями существует и народный пласт празднования — Красная горка. Этот праздник имеет дохристианское происхождение и связан с приходом весны, пробуждением природы и молодежными гуляниями.
Празднование традиционно проходило на холмах — «горках», символизировавших высоту, начало нового цикла и жизненную силу.
В народных обычаях этот день сопровождался песнями, хороводами и таинствами, связанными с молодостью и весенним обновлением. По этнографическим описаниям, в частности, Олексы Воропая, в этот период существовали ритуалы выбора «красной девушки» — символа весны и красоты.
Что разрешено делать на Проводы
В день Антипасхи и в течение поминальной недели верующие традиционно:
посещают могилы умерших родственников;
заказывают поминальные службы (панахиды);
молятся о душах предков;
приносят в храм пожертвования и милостыню;
делятся пасхальными блюдами с просьбой о молитве;
участвуют в богослужениях и причастии.
Церковь не устанавливает суровых постовых ограничений в этот день.
Что запрещено на Проводы
В народной и религиозной традиции существует ряд предостережений:
не стоит проводить уборку на кладбищах — разрешается только посещение;
запрещено употреблять алкоголь, особенно на кладбище;
не рекомендуется тяжелый физический труд;
не следует начинать новые дела;
нельзя отказывать в помощи или подаянии.
Отдельно отмечается: нежелательно брать на кладбище маленьких детей и беременных женщин, а также приносить искусственные цветы — предпочтение отдается живым.
Народные приметы на Антипасху
С этим днем связан целый ряд погодных и бытовых примет:
цветение рябины предвещает урожайный год;
красный рассвет — к жаркому лету;
ясная погода — к теплому сезону;
дождь и прохлада — к более холодному лету.
Также считалось, что одиночество в этот день — недобрый знак. Поэтому Антипасху традиционно проводили в кругу семьи или среди громады, чтобы обеспечить благосостояние и гармонию на весь год.