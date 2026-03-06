Прожили вместе 75 лет: супруги из США назвали правила, которые сохраняют отношения десятилетиями

Обручальные кольца / © Pixabay

Супруги из американского штата Огайо Мэрилин и Хэнк Сайдрус отметили 75-ю годовщину брака. Пара, которая прожила вместе более семи десятилетий, поделилась простыми принципами, которые, по их словам, помогли сохранить отношения на всю жизнь.

Об этом сообщило издание Unilad.

Их история началась еще в подростковом возрасте. В 1951 году Мэрилин было всего 16 лет, а Хэнку — 19. После побега влюбленные переехали в Калифорнию. Впоследствии мужчину призвали на Корейскую войну. После завершения службы супруги поселились в Огайо, где создали семью.

Со временем Сайдрусы воспитали троих детей. Сейчас у них девять внуков и шестнадцать правнуков.

3 марта супруги отметили 75-ю годовщину свадьбы. Рассказывая о секретах длительного брака, Хэнк отметил: «Возможность делиться друг с другом решениями, которые им нужно принять, а не спорить о деньгах и подобных вещах».

Мэрилин добавила еще один принцип: делать друг для друга хорошие вещи и сосредотачиваться на хороших чертах партнера. Она советует не искать недостатков, а стараться замечать позитив.

Трогательные слова о супругах написала в Facebook их внучка Катрина Робинсон. Она назвала бабушку и дедушку примером того, что значит ежедневно выбирать друг друга. По ее словам, за десятилетия они создали настоящее семейное наследие, построенное на терпении, уважении, юморе и взаимной поддержке.

Подобными советами относительно брака недавно делился и американский актер Харрисон Форд. Он в шутку сказал, что секрет его 15-летнего брака с актрисой Калистой Флокхарт заключается в том, что он не говорит жене, что ей делать.

Напомним, ранее эксперты объяснили, почему возникает отдаление в отношениях и как паре снова сблизиться.