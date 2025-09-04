Прямо сейчас посмотрите, как вы держите свой телефон: этот тест расскажет все о вашем характере

Психологический тест на личность / © www.freepik.com/free-photo

Смартфон стал неотъемлемой частью нашей жизни, но даже способ, которым мы держим его, способен открыть интересные черты характера. Авторы этого теста убеждают, что положение ваших пальцев во время использования телефона может рассказать, как вы общаетесь с людьми, строите отношения и преодолеваете трудности.

Посмотрите на картинку внизу и выберите наиболее подходящий способ, каким обычно держите телефон, и узнайте, что это значит.

Визуальный тест на личность / © Фото из открытых источников

Результаты теста