Прямо сейчас посмотрите, как вы держите свой телефон: этот тест расскажет все о вашем характере
Пройдите простой тест и узнайте, что ваши привычки говорят о вашей личности и нраве.
Смартфон стал неотъемлемой частью нашей жизни, но даже способ, которым мы держим его, способен открыть интересные черты характера. Авторы этого теста убеждают, что положение ваших пальцев во время использования телефона может рассказать, как вы общаетесь с людьми, строите отношения и преодолеваете трудности.
Посмотрите на картинку внизу и выберите наиболее подходящий способ, каким обычно держите телефон, и узнайте, что это значит.
Результаты теста
Вы держите телефон одной рукой — правой или левой, и вводите текст большим пальцем. Это свидетельствует о том, что вы организованная и дисциплинированная личность, легко справляющаяся с несколькими делами одновременно. Вы хорошо различаете, что вам полезно, а что нет. Вы любите больше говорить, чем слушать. Также способны отличить настоящую любовь от зависимости, а для близкого человека готовы на все.
Вы держите телефон обеими руками и вводите текст большим пальцем. Такой способ говорит о потребности в заботе, внимании и защите. Вы часто скрываете свои подлинные чувства, поэтому партнер может испытывать недостаток эмоциональной откровенности. Вам следует научиться больше доверять людям и не бояться открывать свое сердце.
Вы держите телефон обеими руками и набираете текст двумя большими пальцами. Вы подвержены тревогам и переживаниям, однако рядом с надежным человеком становитесь уверенными и сильными. Когда вы чувствуете поддержку, то способны любить искренне и всем сердцем, оставляя в прошлом любые обиды и неудачи.
Вы держите телефон одной рукой, а вводите текст указательным пальцем другой. Это признак уравновешенности и уверенности. Вы готовы жертвовать временем и силами ради благополучия родных. Громкие компании вам не по душе, вы чувствуете себя комфортнее наедине или в кругу ближайших. Вы не можете смотреть на слезы близких и легко прощаете их ошибки.