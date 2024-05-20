Психолог назвал фразу, которую родители никогда не должны говорить своему ребенку

Чтобы ребенок вырос счастливым, умел выстраивать правильную коммуникацию с другими людьми и мог добиваться успехов, его нужно правильно воспитывать. Родители довольно часто из-за непослушания своих малышей прибегают к приему устрашения, поскольку считают этот метод наиболее эффективным. Такая модель взаимодействия с ребенком крайне негативно влияет на все его будущее. Поэтому психологи рекомендуют воздерживаться от этого и навсегда исключить из своего лексикона фразу, которая может разрушить жизнь ребенка.

Каких слов нельзя говорить своему ребенку, чтобы не разрушить его будущее

Ресурс Huffpost приводит пример мнения одного из детских психологов, который рассказал о типичном запрещенном и крайне вредном для детской психики приеме, к которому прибегают родители во время воспитания малышей. Чаще родители так делают, когда ребенок, например, не хочет идти домой после прогулки или не выполняет того, что требуют от него взрослые.

В таком случае родители говорят: "Я ухожу от тебя, прощай! Теперь ты навсегда останешься сам/сама", — и в самом деле начинают уходить. Тогда малыш, замечая, что отец или мать уходят от него, начинает догонять взрослых, боясь, что его действительно могут покинуть.

Такая модель поведения действительно срабатывает с маленькими детьми, еще не умеющими различать, когда родители говорят правду, а когда блефуют. И именно это разрушительно влияет на детскую психику. Мало того, что во взрослой жизни ребенок начнет заслуживать любовь других к себе, чтобы не быть брошенным. Так он совсем перестанет доверять людям и будет их бояться.

Когда родители таким образом принуждают ребенка к послушанию, он начинает сомневаться в своей ценности. В подростковом возрасте это может вылиться в постоянные конфликты, потому что ребенок не будет доверять своим родителям, считая на подсознательном уровне, что они желают ему худшего и не любят его.

Эксперты подчеркивают, что в ребенке нужно поддерживать веру и уверенность в том, что он нужен своим родителям и всегда может рассчитывать на их помощь. Поэтому своего ребенка нужно любить и всячески показывать ему, что вы всегда будете поддерживать его, несмотря даже на то, что он проявил непослушание. Такое поведение родителей будет воспитывать в ребенке здоровую самооценку. Он в будущем не будет заслуживать любви других людей послушанием и игнорированием собственных потребностей ради хорошего отношения к себе.

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