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Постоянное отвлечение на смартфон во время общения получило название «фабинг». По словам психолога, эта привычка способна повышать уровень тревожности, ухудшать семейные и дружеские отношения, а также влиять на эмоциональное состояние человека.

Об этом пишет «Egeszseg kalauz».

Доцент Института психической гигиены Университета Земмельвейса Жужанна Папп объясняет, что цифровые технологии стали неотъемлемой частью повседневной жизни. В то же время, чрезмерное погружение в онлайн-мир приводит к тому, что люди перестают полноценно присутствовать в реальной жизни.

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Специалист отмечает, что фабинг — это ситуация, когда человек настолько увлечен смартфоном, что игнорирует рядом собеседника. Телефон также может использоваться как способ предотвращения неприятных разговоров или семейных конфликтов.

Почему стоит откладывать телефон

По словам психолога, исследования свидетельствуют, что семьи, в которых существуют периоды без использования телефонов, в целом чувствуют себя счастливее.

Она рекомендует вводить «защищенное время» без гаджетов, например, во время совместных приемов пищи или перед сном. Такие правила помогают не только укрепить отношения, но и оказывают положительное влияние на психическое здоровье.

Эксперт также советует не вводить жесткие запреты, а создавать семейные правила пользования гаджетами вместе. При этом родители должны сами придерживаться установленных договоренностей, ведь своим примером они формируют поведение детей.

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Как цифровой детокс влияет на психику

Жужанна Папп отмечает, что нервная система нуждается в периодическом отдыхе от постоянного потока информации и непрерывных уведомлений.

По ее словам, цифровой детокс помогает восстановить саморегуляционную способность и снижает зависимость от мгновенного получения информации. Она советует хотя бы в отпуске меньше пользоваться телефоном, а больше читать книги, газеты, разгадывать кроссворды или просто наблюдать за окружающим миром.

Психолог обращает внимание, что важно контролировать не только продолжительность пользования гаджетами детьми, но и содержание контента.

Она отмечает, что возрастные ограничения для фильмов и игр помогают избежать перегрузки нервной системы ребенка. Регулярное потребление несоответствующего возрасту контента может негативно влиять на концентрацию внимания и способность к саморегуляции.

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По словам эксперта, главная цель состоит не в полном отказе от современных технологий, а в осознанном использовании смартфона в качестве инструмента, а не центра повседневной жизни.

Напомним, комплименты способны не только радовать, но и отравлять отношения. Казалось бы, теплые слова должны укреплять любовь и доверие, но некоторые из них лишь создают иллюзию заботы, скрывая манипуляцию или давление.

Некоторые фразы могут стать формой скрытого контроля, если за ними стоит искаженное ожидание или страх. Похвала — это не всегда о любви, иногда это сигнал: «Мне выгодно, чтобы ты оставался именно таким».

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