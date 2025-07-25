Психолог рассказал, что убивает отношения: ответ удивит

Психолог рассказал, что убивает отношения / © Credits

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Американский психолог Марк Треверс утверждает, что в современном мире распространилась «разрушающая любовь эпидемия безразличия». По его словам, люди все чаще скрывают свои истинные чувства, стремясь казаться холодными и отстраненными, вместо того чтобы позволить себе уязвимость. Это нежелание прилагать усилия к отношениям, считает Треверс, и является серьезной проблемой.

Об этом он рассказал Forbes.

Он объяснил, что эмоциональная отстраненность стала привлекательной нормой. В то время как проявление чувств считается «никаким» или даже «стыдным». Это проявляется в безразличном тоне сообщений, игнорировании собеседников и исчезновении в общении, что требует усилий. Многие боятся показаться слишком заинтересованными. Однако именно такое хроническое безразличие, когда никто не делает первый шаг, разрушает потенциал для настоящих отношений.

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Два пути, которыми безразличие уничтожает любовь

Треверс выделяет два основных способа, которыми «эпидемия безразличия» незаметно лишает нас шансов на здоровые отношения:

Его выше эмоциональной близости. Многие научились мастерски скрывать свое одиночество, ведя себя холодно, чтобы выглядеть «таинственно». Они избегают зрительного контакта и обычного общения, боясь показаться заинтересованными. Однако постоянное притворство, будто тебе все равно, дает обратный эффект. Это отталкивает людей и препятствует подлинному общению. Исследование 2024 года от Canadian Review of Sociology показало, что хроническое одиночество эмоционально истощает. Избегание ответственности за поступки. Люди часто обесценивают чувства других, делая вид, что окружающие «слишком требовательны». Они избегают открытых разговоров, не объясняют своих действий и предпочитают уклончивость. Их стремление к дистанции мешает признать свои чувства и взять на себя ответственность.

Цена безразличия: шанс на настоящую любовь

«Создание связей — это не слабость. И свидание — не шоу. У нас у всех ограниченное время на этой планете, и тратить его на игру в безразличие — значит лишать себя радости быть по-настоящему открытым. Да, иногда это больно. Но только так рождается настоящее», — подчеркнул психолог.

В современном обществе, где отчужденность стала нормой, забота превратилась в почти радикальный жест. Однако именно искренность является вашим шансом на подлинную любовь и глубокую связь, добавляет Марк Треверс.

Напомним, когда мы слышим слово «романтика», в воображении сразу возникают сцены из романтических фильмов: ужин при свечах, букеты цветов, прогулки на закате, неожиданные подарки и нежные признания. Это все прекрасно и, несомненно, приятно. Но означает ли романтика, что между вами подлинная близость?

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