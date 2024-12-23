Психологи назвали единственную причину, по которой мужчины возвращаются к своим бывшим женщинам

Расставание и воссоединение – это очень сложные и совершенно непредсказуемые этапы во взаимоотношениях.

Часто мужчина решает вернуться потому, что осознает истинную ценность своей женщины и чувствует глубокую эмоциональную связь с ней, пишет Ukr.Media.

У мужчин и женщин этап развода проживается по-разному. Мужчина сначала радуется тому, что наконец-то свободен от каких-либо обязательств перед женщиной. Однако со временем начинает страдать. А женщина, напротив, сначала чувствует боль, а уже потом, пережив сложный этап, начинает наслаждаться своей свободой.

Так почему мужчина возвращается к своей женщине? Психологи говорят, что в большинстве случаев на это решение влияет процесс расставания. Если в момент расставания женщина ведет себя сдержанно, не пытается любым способом вернуть мужчину, то он в большинстве случаев возвращается обратно.

Эксперты объясняют это тем, что у мужчины срабатывает инстинкт самосохранения. Он знает, что в отношениях с этой женщиной будет чувствовать себя спокойно. Поэтому ее ценность в разы растет после расставания, она для него становится настоящим идеалом.

Однако здесь может быть один нюанс. Не каждая женщина готова принять обратно своего бывшего. Если он появляется тогда, когда она пережила страдания и боль из-за развода, то шансов у него практически нет.

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