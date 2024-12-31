Психологи назвали три фразы, которые нельзя говорить 31 декабря своим близким

Многие не придают важного значения тем фразам, которые могут сказать сгоряча, а зря, только одним словом можно испортить отношения, как отмечают эксперты по коммуникации.

Последний день года традиционно самый напряженный. Все нужно успеть – и салаты приготовить, и праздничный стол накрыть, и новогоднее настроение себе создать. Не всем удается выдержать такое напряжение, любое сказанное на эмоциях слово может превратиться в настоящий конфликт. Поэтому психологи рекомендуют по возможности быть осторожнее в своих высказываниях и стараться держать себя в руках.

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"Как вы меня достали уже с этими праздниками!" Человек, который говорит такие слова, пренебрегает чувствами других людей, для которых новогодний праздник может быть очень важным. Ведь это время, проведенное с детьми, родителями, с близкими и друзьями. А эти слова просто обесценивают все.

Человек, который говорит такие слова, пренебрегает чувствами других людей, для которых новогодний праздник может быть очень важным. Ведь это время, проведенное с детьми, родителями, с близкими и друзьями. А эти слова просто обесценивают все. "Я планирую проводить этот Новый год в одиночестве". Как объясняют психологи, чаще всего посредством этой фразы люди пытаются манипулировать другими или хотят обратить на себя внимание.

Как объясняют психологи, чаще всего посредством этой фразы люди пытаются манипулировать другими или хотят обратить на себя внимание. "Вернемся к этому вопросу после праздников". Эксперты считают, что человек, говорящий эти слова, совсем не собирается возвращаться к этой теме. Поэтому лучше выяснить все сразу, даже если вопрос для обсуждения не очень приятный.

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