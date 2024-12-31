Психологи назвали три фразы, которые нельзя говорить 31 декабря своим близким

Многие не придают важного значения тем фразам, которые могут сказать сгоряча, а зря, только одним словом можно испортить отношения, как отмечают эксперты по коммуникации.
Последний день года традиционно самый напряженный. Все нужно успеть – и салаты приготовить, и праздничный стол накрыть, и новогоднее настроение себе создать. Не всем удается выдержать такое напряжение, любое сказанное на эмоциях слово может превратиться в настоящий конфликт. Поэтому психологи рекомендуют по возможности быть осторожнее в своих высказываниях и стараться держать себя в руках.
Какие три фразы лучше не говорить в канун Нового года, чтобы не испортить отношения с родными
- "Как вы меня достали уже с этими праздниками!" Человек, который говорит такие слова, пренебрегает чувствами других людей, для которых новогодний праздник может быть очень важным. Ведь это время, проведенное с детьми, родителями, с близкими и друзьями. А эти слова просто обесценивают все.
- "Я планирую проводить этот Новый год в одиночестве". Как объясняют психологи, чаще всего посредством этой фразы люди пытаются манипулировать другими или хотят обратить на себя внимание.
- "Вернемся к этому вопросу после праздников". Эксперты считают, что человек, говорящий эти слова, совсем не собирается возвращаться к этой теме. Поэтому лучше выяснить все сразу, даже если вопрос для обсуждения не очень приятный.
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