Психологи назвали три вопроса, которые ни в коем случае нельзя задавать на первом свидании — все испортите

Очень важно произвести правильное впечатление на первом свидании, ведь от этого зависит, будет ли у вас продолжение общения. Запомните, что нельзя спрашивать на первом свидании.

Вообще психологи уверены, что не существует полностью запретных тем. Хотя большинство все-таки советует не затрагивать разговоры о финансах или политике. Последняя тема считается несколько щепетильной. Но если вы увлекаетесь политикой и ищете единомышленника, тогда лучше вспомнить об этом именно на первом свидании, а не ждать следующих.

Однако существует три вопроса, которые не стоит задавать на первом свидании, потому что они могут испортить абсолютно все.

Когда ты последний раз был/была в отношениях?

Конечно, очень соблазнительно спросить о последних отношениях человека, особенно если они были серьезными. Однако, говорят психологи, подобные вопросы совсем не подходят для первого свидания. История знакомств и тем более серьезных отношений — это табу. Бывший на новое свидание "приводить" не стоит. Оставайтесь присутствующими здесь и сейчас. Основная цель любого свидания – флирт. Поэтому следует быть игривыми и не быть слишком любознательными на счет бывших.

Хочешь пойти на второе свидание?

Это может показаться странным, но не стоит сразу звать человека на второе свидание, пока вы находитесь или заканчиваете первое. Психологи утверждают, что лучше найти время, чтобы подумать, хотите ли вы вообще продолжать знакомство с этим человеком.

Более того, если вы спросите человека, хочет ли он пойти на второе свидание, то он обычно точно ответит "да", но это может быть совсем не правдивый ответ. Дело в том, что людям неловко отказывать в такие моменты. Если вы хотите, чтобы второе свидание состоялось, лучше перевести разговор на то, что вы обсуждали. К примеру, сказать: "Когда-то мы должны это проверить". То есть, вы намекаете, что хотите пойти на свидание снова.

Не хочешь продлить наше свидание во втором ресторане/кафе?

В общем, если вы хотите, чтобы свидание не заканчивалось, это хороший знак, но психологи все-таки уверены, что лучше так не делать. Проблема состоит в том, что, чем длиннее первое свидание, тем больше в нем интимности. Такое ощущение ошибочно, потому что вы не знаете, могут ли эти отношения развиться во что-то постоянное и серьезное.

Если вы оба чувствуете крепкую связь, лучше продлить ее на вторых свиданиях. Как бы хорошо вам сейчас ни было, оставьте желание общения, чтобы оно выросло и стало сильнее. Увидите, что тогда магия второго свидания не заставит себя долго ждать.

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