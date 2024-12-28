Психологи рассказали, какая связь существует между кошками и их хозяевами

Оказалось, что кошки ведут себя как маленькие дети, а их модели поведения могут быть очень разнообразными. Об этом психологи рассказали в выпуске журнала Current Biology.

По результатам исследования специалистов из Орегонского государственного университета, хотя кошки всегда считались более "независимыми" домашними любимцами, чем, например, собаки, их привязанность к хозяевам значительно глубже.

Исследователи решили понаблюдать за поведением молодых кошек, которые некоторое время проводили в комнате вместе со своими хозяевами, а позже оставались в одиночестве. И результаты всех очень поразили.

В частности, около 60% животных продемонстрировали "безопасную" модель поведения. То есть, когда хозяев не было рядом, кошки ощущали легкую ностальгию, но сохраняли при этом баланс между исследованием окружающего мира и желанием общаться. Они не боялись оставаться в одиночестве и без проблем адаптировались к изменениям в обстановке.

Тем не менее, другая часть кошек продемонстрировала так называемую "опасную" модель поведения. В психологии она означает, что когда хозяев не было рядом, эти животные сразу испытывали сильную обеспокоенность. Причем этот тип поведения оставался даже после возвращения человека. Кошки часто не находили себе места, нервничали. Некоторые могли уклоняться от общения, а другие, напротив, проявляли определенные признаки стресса и активно искали контакт.

Как отмечают ученые, такие модели поведения типичны для маленьких детей. А это говорит о том, что кошки могут развивать свои социальные навыки, в отличие от собак. Поэтому можно с уверенностью сказать, что для некоторых кошек хозяева становятся как "родителями".

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