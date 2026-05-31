Психологи рассказали, почему исчезает страсть в браке и что на самом деле держит пары вместе

Многие люди, особенно женщины, годами страдают от страха, что со временем, после рождения детей или из-за возрастных изменений, они потеряют привлекательность в глазах партнера. Однако психологи успокаивают: современные медиа искусственно навязали нам культ вечной страсти, хотя на самом деле первичное влечение биологически не способно длиться вечно и в гармоничных отношениях трансформируется в более глубокую связь.

Об этом пишет Forbes.

В здоровых длительных отношениях эмоциональная близость весит гораздо больше, чем физическое влечение. Внешность, страсть и новизна с годами неизбежно угасают из-за быта, стрессов и возраста, однако пары остаются вместе благодаря взаимопониманию, поддержке и ощущению безопасности рядом с партнёром. Исследования подтверждают, что именно эта глубокая внутренняя связь является главным залогом крепкого и счастливого брака.

Внешняя привлекательность — это далеко не самое главное в отношениях

Можно считать партнёра красивым, но при этом чувствовать себя чужими — именно это часто дезориентирует пары. Согласно масштабному метаанализу, который был опубликован в научном журнале «Psychological Bulletin», удовлетворённость отношениями обычно снижается в первые десять лет, после чего наступает период колебаний.

Однако причина разочарования кроется не в потере внешней привлекательности. На самом деле чувства разрушают будничные стрессы: финансовое давление, воспитание детей, работа и нехватка времени, из-за которых партнеры просто перестают заботиться об эмоциональной связи.

Например, пара, прожившая несколько лет вместе, сначала часами флиртовала и узнавала друг о друге, а через десять лет уже жонглирует карьерой, счетами и детскими заботами. Хотя влечение никуда не исчезает, из-за истощения эмоциональная связь и взаимный интерес отходят на второй план, а близость становится скорее привычкой, чем сознательным выбором.

Крепкие пары не паникуют во время таких спадов страсти, ведь понимают, что влечение — волнообразное. В периоды рутины они сознательно инвестируют в эмоциональную близость: продолжают делиться уязвимым, поддерживают друг друга в стрессе и сохраняют искренний интерес к партнёру. Именно такая глубокая связь защищает брак от бытового притупления чувств и помогает сохранить семью на долгие годы.

Привлекательность не является стабильным показателем удовлетворения

Исследование, проведенное в 2023 году и опубликованное в Международном журнале экологических исследований и общественного здоровья, помогает объяснить, почему влечение ощущается таким сильным на ранних этапах отношений, речь идет о новизне.

Начало отношений всегда уникально, ведь эффект новизны максимально обостряет страсть, сексуальное желание и мотивацию, заставляя мозг бурно реагировать на открытие партнера. Однако новизна по своей природе не может длиться вечно, и это не зависит от того, насколько привлекателен человек рядом.

Зато исследователи доказывают, что на протяжении десятилетий совместной жизни качество и прочность брака определяют совсем другие факторы — доверие, преданность и крепкая дружба, а не только внешнее влечение.

Это потому, что крепкие отношения в конечном итоге поддерживаются тысячами и тысячами будничных моментов, которые составляют большую часть вашего совместного времени. Они выглядят так:

быть эмоционально доступным;

быть добрым;

быть внимательным;

быть надежным;

присутствовать.

Это те модели поведения, которые поддерживают качество отношений в долгосрочной перспективе, и они поддерживают их гораздо эффективнее, чем привлекательность.

Исследования показывают, что на прочность союза существенно влияет тип привязанности: люди с ненадежным типом чаще разочаровываются в браке, тогда как надежные партнеры сохраняют близость несмотря на естественные колебания страсти. Эмоциональная связь дает ощущение безопасности и командной работы даже в периоды стресса, когда романтика отходит на второй план.

Кроме того, именно эмоциональная близость со временем усиливает физическое влечение, трансформируя его из чисто визуального в глубокое внутреннее. Пары, которые ежедневно выбирают доверие, заботу и взаимопонимание, остаются влюбленными и через десятилетия, когда молодость и новизна уже прошли. Ведь если влечение только открывает дверь к любви, то держит людей вместе именно эмоциональная связь.

