Психологический тест: узнайте оптимист вы или пессимист

Психология / © ТСН.ua

Реклама

Простой психологический тест с оптической иллюзией, скрывающий кролика и утку может стать отправной точкой для глубокого самопознания. Животное, которое вы увидели первым, раскроет ваше внутреннее мировоззрение: являетесь ли вы врожденным оптимистом, склонны ли к прокрастинации.

Об этом пишет Nautilus Magazine.

Психологический тест / © Обозреватель

Если первым животным, которое вы увидели, была утка, это может указывать на вашу склонность демонстрировать окружающим яркий и положительный образ.

Реклама

Вы, вероятно, являетесь тем человеком, который излучает оптимизм и радость.

У вас глубокая чувствительность, которая заставляет вас стремиться оградить других от ваших собственных внутренних проблем.

Этот тип личности можно описать как «солнечный в публичном пространстве, но облачный в частной сфере». Ваше желание поддерживать и вдохновлять окружающих людей является мощной чертой, даже если это означает, что вам приходится сохранять некоторые личные заботы при себе.

Если же ваш взгляд сразу остановился на кролике, это может свидетельствовать о периодической борьбе с прокрастинацией.

Иногда вы можете откладывать важные задачи, даже осознавая их необходимость.

Это распространенная особенность человеческого поведения, которая представляет собой задержку действия, несмотря на знание, что это действие является обязательным.

Впрочем, это не является непреодолимым недостатком. Многие из нас иногда позволяют себе насладиться миром и спокойствием, отодвигая другие дела на второй план ради момента отдыха.

Напомним о еще одном интересном психотесте, который раскроет ваш личный путь к внутреннему покою.