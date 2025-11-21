Психология серийных убийц: исследование выявило четыре общих черты

Силуэт мужчины в тумане / © pixabay.com

Психология серийных убийц, погруженная во тьму человеческой психики, всегда вызывала смесь ужаса и научного интереса. В отличие от упрощенных представлений, часто встречающихся в массовой культуре, мотивации таких лиц чрезвычайно сложны.

Недавнее исследование, проведенное специалистами из Бамбергского университета в Германии, пролило свет на четыре ключевые нарциссические черты, которые, как оказалось, общие для серийных убийц с сексуальными мотивами, пишет T4.

Проанализировав показания 45 преступников, действовавших в течение шести десятилетий, ученые обнаружили, что их насилие подпитывается не только грандиозностью, но и глубокой уязвимостью.

Четыре ключевых нарциссических черты

Исследование сосредоточилось на четырех конкретных чертах, две из которых принадлежат к категории «грандиозного нарциссизма», а две — к «уязвимому нарциссизму».

Итак, это следующие черты:

грандиозное соперничество;

грандиозный восторг;

уязвимая враждебность;

уязвимая изоляция.

Грандиозное соперничество характеризуется обесцениванием других и стремлением к верховенству, тогда как грандиозный восторг проявляется в саморекламе и чрезвычайной потребности в восхищении со стороны окружающих.

Кроме того, уязвимая враждебность включает паранойю, агрессию и глубокое убеждение, что с человеком обращаются несправедливо.

А уязвимая изоляция — это избегание социальных ситуаций для защиты хрупкой самооценки.

Как отметила автор исследования Евангелия Иоанниди, психолог и криминолог, психология серийных убийц более «сложная», чем обычно считают. Эти правонарушители руководствуются не только эгоизмом или желанием почувствовать себя сильными; не менее важна их уязвимая сторона — обида, гиперчувствительность и глубокое чувство несправедливости. Это сотрудничество грандиозной и уязвимой сторон помогает объяснить личный характер их насилия, подпитываемый потребностью в контроле.

Для своего исследования команда Иоанниди использовала базу данных серийных убийц Radford/FGCU, содержащую более 1043 записей. Из этой выборки они идентифицировали 45 серийных убийц-мужчин, действовавших между 1960 и 2021 годами, преступления которых были преимущественно сексуально мотивированы. Все они действовали самостоятельно, были признаны дееспособными и осужденными. Шокирующие данные показали, что количество жертв колебалось от двух до 22 на одного преступника, со средним показателем 8,04 жертвы.

Результаты выявили, что уязвимый нарциссизм наблюдался в 89% утверждений (40 из 45 случаев), что несколько превышает количество признаков грандиозного нарциссизма, выявленного в 87% (39 из 45 случаев). Конкретнее, уязвимая враждебность была наиболее распространенной чертой, проявленной в 84% случаев, за ней следовали грандиозный восторг (76%), грандиозное соперничество (71%) и уязвимая изоляция (58%).

Исследователи подчеркнули, что эти признаки редко существовали по отдельности, демонстрируя значительное перекрытие. Это свидетельствует о том, что серийные убийцы, вероятно, обладают балансом этих четырех черт: показную, грандиозную внешность, сочетающуюся с их уязвимой, более замкнутой стороной.

Таким образом, исследование подчеркивает выраженное присутствие как уязвимого, так и грандиозного нарциссизма у серийных убийц с сексуальными мотивами, предлагая более тонкое понимание психологических механизмов, лежащих в основе этих преступлений.

Однако команда предупреждает, что эти четыре черты «не следует интерпретировать как прямые или исключительные предикторы такого экстремального насилия», поскольку нарциссические тенденции также присутствуют у многих людей, никогда не совершающих преступного поведения.

Это исследование, опубликованное в Journal of Police and Criminal Psychology, углубляет наши знания о сложной психологии серийных убийц, предоставляя ценный инструмент для понимания, но не для оправдания их ужасных поступков.

