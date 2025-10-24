- Дата публикации
Психопаты могут использовать этот жест как инструмент контроля над вами: о чем идет речь
Физическое прикосновение, которое мы привыкли считать проявлением любви и утешения, не всегда является искренним. Исследователи обнаружили, что люди с чертами «темной триады» используют объятия как мощный инструмент манипуляции и контроля
Объятия, пожатие руки или прикосновение к плечу традиционно выступают важнейшими физическими жестами, передающими в человеческих отношениях ощущение утешения, помощи и любви. Однако американские исследователи выяснили, что тактильный контакт не всегда является проявлением добрых намерений.
Ученые из Бингемтонского университета (Нью-Йорк) пришли к неожиданному выводу: в романтических отношениях физическое прикосновение не всегда является актом поддержки.
Они обнаружили, что прикосновение может быть мощным инструментом манипуляции и контроля. Особенно часто его используют люди с чертами «темной триады» — то есть те, кто демонстрирует психопатию, нарциссизм и макиавеллизм.
Ученые подчеркивают, что прикосновение может быть использовано для «усиления ощущения владения» партнером и «содействия уступчивости со стороны подчиненного».
По мнению исследователей, такие жесты, как попытка обнять, удержать за руку или затылок во время конфликта, на самом деле являются продуманной тактикой для установления власти над партнером и подавления его сопротивления.
Исследование под руководством профессора психологии Ричарда Мэттсона впервые доказало связь между чертами «темной триады» и принудительным использованием прикосновений в отношениях.
Опрос 500 студентов показал, что прикосновение не всегда используется искренне. Динамика манипуляции отличалась по полу:
мужчины с высокой тревожной привязанностью (страхом быть брошенными) использовали принудительное прикосновение не для доминирования, а для самоуспокоения и подтверждения связи, особенно когда испытывали ревность;
женщины с высокими показателями «темной триады» парадоксально испытывали дискомфорт от прикосновений, но чаще использовали их как инструмент для установления межличностной власти и контроля над отношениями.
В то же время ученые подчеркивают, что следует учитывать не только сам жест, но и контекст, в котором он происходит.
