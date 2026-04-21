Птица, которая почти ползет в воздухе — ученые назвали самую медленную на планете (фото)

Скорость полета птиц зависит от многих факторов — формы крыльев, эволюционных особенностей и размера тела. Но среди всех видов один, который считается рекордсменом за самый медленный полет. Медлительную зафиксированную скорость длительного полета (около 8 км/ч) демонстрировали самцы американского вальдшнепа во время брачных полетов.

Об этом свидетельствуют данные Книги рекордов Гиннеса и орнитологических организаций, в частности, Национального общества Одюбона в США, пишет BBC Wildlife Magazine.

Эта птица обитает в Северной Америке и принадлежит к семье вальдшнеповых, большинство видов которой также встречаются в Европе и Азии. Он живет в лесах и питается преимущественно червями, насекомыми и семенами, используя свой длинный клюв для поиска пищи в почве.

Несмотря на то, что американский вальдшнеп способен развивать скорость до 30 миль в час (около 48 км/ч) на коротких дистанциях, он известен медленными движениями как в воздухе, так и на земле. Исследователи отмечают, что его характерная «ритмичная» походка может помогать в охоте, заставляя червей двигаться.

В то же время ученые предостерегают, что данные о медленном полете не являются абсолютно однозначными, поскольку первоисточники этих измерений трудно проследить. Кроме того, существуют и другие «спорные» случаи среди птиц, которые летают медленно или даже зависают в воздухе — таких, как колибри.