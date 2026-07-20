Птицы летают не только ради еды: неожиданное открытие удивило ученых

Птица / © pexels.com

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Ученые впервые получили доказательства того, что птицы могут летать не только из-за необходимости найти пищу или избежать опасности, но и потому, что сам процесс полета приносит им положительные эмоции.

К такому выводу пришли исследователи из Утрехтского университета (Нидерланды), результаты работы которых опубликованы в журнале Behaviour, передает earth.

Исследования проводили на 17 розово-серых какаду гала (Galah), обитающих в птичьем парке Avifauna в Нидерландах. Птицам каждый день предоставляли выбор: остаться в вольере или принять участие в свободном полете. При этом еду они получали вне зависимости от своего решения.

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Почти все какаду каждый раз выбирали полет. Лишь две птицы за весь период наблюдений однажды остались в вольере.

«Птицы часто летают без очевидной причины. Делают ли они это потому, что им нравится летать, этот вопрос интересовал меня всю жизнь. Теперь мы наконец-то получили инструменты, чтобы исследовать это в контролируемых условиях», — отметил руководитель исследования, биолог поведения Йорг Массен.

Как ученые проверяли эмоции птиц

Поскольку животные не могут рассказать о своих ощущениях, исследователи оценивали их эмоциональное состояние по трем показателям: поведение, принятие решений и физиологические изменения.

Для оценки настроения какада был использован так называемый тест на оптимизм. Птиц научили связывать один цвет с лакомством — грецким орехом, а другой — с обычными семенами. После этого им показывали промежуточный оттенок. Если птица ожидала вознаграждение и выбирала «рискнуть», это свидетельствовало о более оптимистическом настроении.

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Оказалось, что один день полетов почти не влиял на результаты. Однако после нескольких дней регулярных полетов какаду гораздо чаще демонстрировали оптимистическое поведение. Если же птицы долго не летали, их реакции становились заметно пессимистичнее.

Полет менял поведение

После полетов какаду активнее искали корм, хотя уже были сыты после кормления. Также они чаще поднимали челки — характерный признак возбуждения и эмоционального состояния в какаду.

По словам Йорга Массена, такое поведение характерно для животных, которые чувствуют себя комфортно и спокойно.

Гормоны не дали однозначного ответа

Исследователи также анализировали продукты распада кортикостерона — гормона стресса у птиц — в помете. Однако этот показатель не продемонстрировал существенную разницу между днями полетов и отдыха.

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Ученые объясняют это тем, что сам полет является физической нагрузкой, которая также способна повышать уровень этого гормона.

«Данные по разным направлениям вместе дают довольно убедительный ответ на вопрос, есть ли у животных эмоции. Переживают ли они их так же, как люди, ответить гораздо сложнее», — отметил Массен.

Почему это открытие важно

Авторы исследования отмечают, что результаты могут повлиять на подходы к содержанию птиц в неволе. По их мнению, вольеры должны обеспечивать достаточно пространства для полетов, ведь это может оказывать положительное влияние на благосостояние животных.

В то же время, ученые планируют проверить, характерен ли такой эффект для других видов птиц, в частности хищных, которые летают преимущественно для охоты и экономии энергии.

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