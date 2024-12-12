Пуансетия или "рождественская звезда": секреты ухода за растением, чтобы оно долго и обильно цвел

Пуансетия очень нежное растение.
Пуансетия известна своими зелено-красными листьями. Ее еще называют "рождественская звезда". Это растение дополняет декор на зимние праздники. Хотя родина пуансетии Мексика, но она популярна далеко за ее пределами. А в канун праздников ее можно найти почти в каждом магазине.
Как ухаживать за этим растением, чтобы оно любовало глаз как можно дольше, рассказал эксперт по садоводству Шон Лейд в комментарии Express.
Чтобы растение сохраняло свои насыщенные цвета, ему нужен яркий рассеянный свет. Впрочем. следует избегать прямого солнечного света, они могут листья. Хорошее место для пуансетии – у светлого окна.
Цветок очень чувствителен к колебаниям температуры. Поэтому следует держать подальше от окон, радиаторов отопления и дверей.
Очень важным для пуансетии является процесс поливки. Следует избежать чрезмерного полива, потому что это может привести к гниению корней.
"Вместо того, чтобы поливать сверху, поместите горшок в неглубокую посуду с водой на 10-15 минут, чтобы корни впитали влагу снизу. Поливайте только тогда, когда верхний дюйм почвы кажется сухим. Всегда выливайте избыток воды из блюдца, чтобы предотвратить гниение". — подчеркивает эксперт.
Пуансетия очень нежное растение. Цветы и листья могут увядать и опадать, если их слишком часто касаться. Потому ее лучше держать подальше от детей и домашних животных.
Напомним, специалисты говорят, что на самом деле вырастить лимон на подоконнике довольно просто. Ухаживать за ним несложно, а урожай вы сможете собрать уже через три года после высадки.
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