Пудровый маникюр без лампы – альтернатива гель-лаку: как сделать в домашних условиях

Бьюти-индустрия не стоит на месте. Но большинство женщин предпочитают гель-лак. А для этого нужно записываться на маникюр, ожидая свободного окошечка, затем его наносить, корректировать и так по кругу. Сейчас появилась прекрасная альтернатива гелевому покрытию. Это маникюр, который нужно сушить под лапой.

Dip-система – это инновация в области маникюрного искусства. Теперь можно быстрее делать маникюр, не используя лампу, а ногти будут крепкими, как при наращивании гелем. Рассказываем, как сделать крепкий маникюр в домашних условиях.

Какие преимущества у новой Dip-системы: полный список

Простота. Процесс нанесения маникюра состоит из двух действий – нанесение покрытия и погружение ногтя в пудру.

Процесс нанесения маникюра состоит из двух действий – нанесение покрытия и погружение ногтя в пудру. Прочность материала. Dip-пудра после нанесения активатора становится очень жесткой, по свойствам похожа на акрил.

Dip-пудра после нанесения активатора становится очень жесткой, по свойствам похожа на акрил. Гипоаллергенный материал. Не вызывает аллергию и не проникает вглубь ногтя. Dip-система полностью гипоаллергенна.

Не вызывает аллергию и не проникает вглубь ногтя. Dip-система полностью гипоаллергенна. Долговременный. Держится на ногтях от трех недель, не отслаивается и не скалывается.

Держится на ногтях от трех недель, не отслаивается и не скалывается. Укрепление тонких ногтей. Даже если у обладательницы от природы очень тонкие ногти, с Dip-системой они никогда не сломаются.

Даже если у обладательницы от природы очень тонкие ногти, с Dip-системой они никогда не сломаются. Без запаха. Только при нанесении активатора происходит реакция, дающая запах. Но это очень быстро проходит.

Только при нанесении активатора происходит реакция, дающая запах. Но это очень быстро проходит. Не меняет цвет и не выгорает на солнце.

Как наносить Dip-пудру: пошаговая инструкция

Следует помнить: нужно нанести Dip-базу на ноготь и немедленно погрузить его в баночку с пудрой. Только после этого базу следует наносить на следующий ноготь, поскольку она очень быстро высыхает.

Тонким слоем Dip-базы покройте ноготь, сушить под лампой не следует. Окунайте ноготь в баночку с Dip-пудрой. Затем следует легонько счистить лишнюю пудру с пальца щеточкой или большой кисточкой. Можно нанести второй шар базы, но это не обязательно. Если насыщенность цвета разрешает, можно нанести активатор. Для того чтобы покрытие было более насыщенным, лучше делать два слоя. После каждого слоя необходимо обильно нанести активатор, не пропуская участков возле кутикулы. Затем следует подравнять ноготки с помощью пилочки и бафика, если где-то есть неровности. Далее покрываем ногти Dip-топом.

Все, ошеломляющий маникюр готов. Смывать его можно обычной жидкостью для снятия лака, но не гель-лака, или с использованием фрезера.

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