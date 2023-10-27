Пудровый маникюр без лампы – альтернатива гель-лаку: как сделать в домашних условиях

Пудровый маникюр дома без лампы: современный способ прочного покрытия без гель-лака.
Бьюти-индустрия не стоит на месте. Но большинство женщин предпочитают гель-лак. А для этого нужно записываться на маникюр, ожидая свободного окошечка, затем его наносить, корректировать и так по кругу. Сейчас появилась прекрасная альтернатива гелевому покрытию. Это маникюр, который нужно сушить под лапой.
Dip-система – это инновация в области маникюрного искусства. Теперь можно быстрее делать маникюр, не используя лампу, а ногти будут крепкими, как при наращивании гелем. Рассказываем, как сделать крепкий маникюр в домашних условиях.
Какие преимущества у новой Dip-системы: полный список
- Простота. Процесс нанесения маникюра состоит из двух действий – нанесение покрытия и погружение ногтя в пудру.
- Прочность материала. Dip-пудра после нанесения активатора становится очень жесткой, по свойствам похожа на акрил.
- Гипоаллергенный материал. Не вызывает аллергию и не проникает вглубь ногтя. Dip-система полностью гипоаллергенна.
- Долговременный. Держится на ногтях от трех недель, не отслаивается и не скалывается.
- Укрепление тонких ногтей. Даже если у обладательницы от природы очень тонкие ногти, с Dip-системой они никогда не сломаются.
- Без запаха. Только при нанесении активатора происходит реакция, дающая запах. Но это очень быстро проходит.
- Не меняет цвет и не выгорает на солнце.
Как наносить Dip-пудру: пошаговая инструкция
Следует помнить: нужно нанести Dip-базу на ноготь и немедленно погрузить его в баночку с пудрой. Только после этого базу следует наносить на следующий ноготь, поскольку она очень быстро высыхает.
- Тонким слоем Dip-базы покройте ноготь, сушить под лампой не следует.
- Окунайте ноготь в баночку с Dip-пудрой.
- Затем следует легонько счистить лишнюю пудру с пальца щеточкой или большой кисточкой.
- Можно нанести второй шар базы, но это не обязательно. Если насыщенность цвета разрешает, можно нанести активатор. Для того чтобы покрытие было более насыщенным, лучше делать два слоя.
- После каждого слоя необходимо обильно нанести активатор, не пропуская участков возле кутикулы.
- Затем следует подравнять ноготки с помощью пилочки и бафика, если где-то есть неровности.
- Далее покрываем ногти Dip-топом.
Все, ошеломляющий маникюр готов. Смывать его можно обычной жидкостью для снятия лака, но не гель-лака, или с использованием фрезера.
Читайте также:
Эти 5 шапок уже давно никто не носит: чем заменить антитрендовые модели
Эти пять вещей реально омолаживают женщин после 50: вы себя не узнаете
В чем встречать Новый год 2024: полный список "счастливых" цветов