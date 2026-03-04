- Дата публикации
Пышные постные оладьи без яиц и молока: простое блюдо, которое получается всегда
Оладьи, приготовленные по этому простому рецепту, получаются нежными, пышными и ароматными.
Во время поста хочется на завтрак чего-нибудь сладкого, но без молока и яиц, которые не употребляют в течение этого периода. Постные оладьи — хорошая идея. Даже приготовленные на воде они получатся пышными и ароматными.
ТСН.ua подготовил рецепт постных оладий от кулинара Евгения Клопотенко.
Ингредиенты
20 г прессованных дрожжей
1 ст. л. сахара
щепотка соли
350 мл воды
300 г муки
50 г изюма
50 мл растительного масла (для жарки)
Приготовление
В глубокой миске смешайте измельченные дрожжи, сахар и соль. Перетрите ингредиенты ложкой.
Подогрейте воду, но не кипятите. Добавьте ее в дрожжи и растворите их.
К водяной массе добавьте муку и изюм. Замесите тесто и оставьте его отдыхать на час, накрыв пищевой пленкой.
Когда тесто подойдет, разогрейте сковороду, добавив растительное масло. Выкладывайте тесто на сковороду ложкой и жарьте оладьи до румяной корочки с двух сторон.
