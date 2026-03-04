ТСН в социальных сетях

Пышные постные оладьи без яиц и молока: простое блюдо, которое получается всегда

Оладьи, приготовленные по этому простому рецепту, получаются нежными, пышными и ароматными.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Оладьи.

Оладьи / © pixabay.com

Во время поста хочется на завтрак чего-нибудь сладкого, но без молока и яиц, которые не употребляют в течение этого периода. Постные оладьи — хорошая идея. Даже приготовленные на воде они получатся пышными и ароматными.

ТСН.ua подготовил рецепт постных оладий от кулинара Евгения Клопотенко.

Ингредиенты

  • 20 г прессованных дрожжей

  • 1 ст. л. сахара

  • щепотка соли

  • 350 мл воды

  • 300 г муки

  • 50 г изюма

  • 50 мл растительного масла (для жарки)

Приготовление

  1. В глубокой миске смешайте измельченные дрожжи, сахар и соль. Перетрите ингредиенты ложкой.

  2. Подогрейте воду, но не кипятите. Добавьте ее в дрожжи и растворите их.

  3. К водяной массе добавьте муку и изюм. Замесите тесто и оставьте его отдыхать на час, накрыв пищевой пленкой.

  4. Когда тесто подойдет, разогрейте сковороду, добавив растительное масло. Выкладывайте тесто на сковороду ложкой и жарьте оладьи до румяной корочки с двух сторон.

Напомним, мы делились рецептом постного домашнего лаваша. Он готовится быстро и всего из четырех компонентов.

