Пышные постные оладьи без яиц и молока: простое блюдо, которое получается всегда

Оладьи / © pixabay.com

Во время поста хочется на завтрак чего-нибудь сладкого, но без молока и яиц, которые не употребляют в течение этого периода. Постные оладьи — хорошая идея. Даже приготовленные на воде они получатся пышными и ароматными.

ТСН.ua подготовил рецепт постных оладий от кулинара Евгения Клопотенко.

Ингредиенты

20 г прессованных дрожжей

1 ст. л. сахара

щепотка соли

350 мл воды

300 г муки

50 г изюма

50 мл растительного масла (для жарки)

Приготовление

В глубокой миске смешайте измельченные дрожжи, сахар и соль. Перетрите ингредиенты ложкой. Подогрейте воду, но не кипятите. Добавьте ее в дрожжи и растворите их. К водяной массе добавьте муку и изюм. Замесите тесто и оставьте его отдыхать на час, накрыв пищевой пленкой. Когда тесто подойдет, разогрейте сковороду, добавив растительное масло. Выкладывайте тесто на сковороду ложкой и жарьте оладьи до румяной корочки с двух сторон.

