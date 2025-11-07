Пуховик будет, как только что с химчистки: как отчистить куртку от грязи сухим методом без стирки

Как отчистить пуховик без стирки / © Фото из открытых источников

Реклама

После прогулок или поездок в общественном транспорте пуховик часто теряет свежесть и выглядит неопрятно. Но часто стирка может испортить наполнитель, оставить пятна или привести к потере объема. Именно поэтому опытные хозяйки пользуются сухими методами чистки, которые позволяют вернуть куртке опрятный вид без воды и стиральной машины. Рассказываем, как очистить пуховик без стирки, чтобы он был, как только что с химчистки.

Как отчистить пуховик от грязи и пятен без стирки

Крахмал или сода. Эти два продукта отлично впитывают жир и пыль. Насыпьте крахмал или пищевую соду на пятно, аккуратно разотрите щеткой и оставьте на 15 минут. Затем встряхните или уберите остатки сухой салфеткой. Такой метод чистки подходит для светлых пуховиков, особенно в местах, где появляется серый налет у воротника или на манжетах.

Смесь спирта и уксуса для локальных загрязнений. Если на куртке появились отдельные пятна, смешайте столовый уксус и медицинский спирт в равных частях. Смочите ватный диск, обработайте пятно и сразу протрите сухой салфеткой. Такой метод не оставляет разводов и хорошо убирает грязь даже с темных тканей.

Манная крупа или детская присыпка. Эти сухие средства помогают осветить ткань без повреждения волокон. Просто нанесите небольшое количество крупы или присыпки на загрязненное место, прижмите слегка и оставьте на 30 минут. Затем уберите все мягкой щеткой. Этот способ особенно эффективен для гладких блестящих пуховиков или курток.

Щетка из микрофибры для удаления пыли и ворса. Если пуховик просто запылился, не нужно даже использовать какие-либо средства. Пройдитесь щеткой из микрофибры или антистатической перчаткой, и вы увидите, как верхний слой очистится буквально через минуту. Такой уход следует производить после каждого выхода на улицу, чтобы не допустить накопления грязи.

Чтобы пуховик дольше оставался чистым, после очищения можно слегка обработать его антистатиком или спреем для водоотталкивания — тогда пыль и влага не будут оседать на поверхности.