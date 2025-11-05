Пуховик, как новый, без химчистки: пошаговый домашний алгоритм для новичков

Как правильно стирать пуховик дома / © unsplash.com

Когда пуховик или куртка начинают тускнеть, появляются пятна и потертости, возникает вопрос: доверить вещь химчистке или решиться постирать дома. Эксперты уверяют: стиральная машина прекрасно справится с пуховиком, если знать несколько важных приёмов, которые помогут сохранить форму, объем и плотность наполнителя.

Подготовка одежды к стирке

Сначала тщательно подготовьте пуховик. Во избежание зацепок и разрывов застегните все молнии, кнопки и липучки. Выверните изделие наизнанку, проверьте карманы — в них регулярно «оседают» мелочи вроде монет или ключей. Заметные пятна обязательно обработайте хозяйственным мылом: слегка натрите и дайте несколько минут подействовать. Так стиральная машина гораздо лучше справится с грязью.

Выбор правильного режима

Для стирки пуховиков подойдут только деликатный или ручной режимы. Температура — строго 30 °C. Используйте жидкое средство или специальный гель для верхней одежды. Порошок лучше не брать — он может оставить разводы и отрицательно повлиять на наполнитель. Кондиционер для белья также под запретом, ведь он «придавливает» пух и делает его плоским.

Главный секрет — мячики

Обязательный элемент успешной стирки — специальные мячики для пуховиков. Положите в барабан две-три штуки: они во время стирки активно сбивают пух, не позволяя ему слипаться в комки. Если таких мячиков нет, отлично подойдут теннисные или мячики из зоомагазина с мягкими шипами.

Деликатная сушка

После стирки не выкручивайте пуховик — просто слегка отожмите воду руками. Не сушите на батарее и не выставляйте под прямое солнце. Лучше всего разложить куртку горизонтально на полотенце или сушилке. Периодически переворачивайте и мягко взбивайте пух, чтобы он равномерно восстанавливал объем.