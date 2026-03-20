Пуховик как новый: как правильно стирать и сушить зимнюю куртку дома

Чтобы пуховик не потерял форму, а наполнитель не сбился в комки, следует придерживаться проверенных правил стирки.

Своими секретами поделилась блоггер Дарья из Запорожья.

Прежде чем отправить куртку в барабан, нужно тщательно проверить все карманы.

Важный нюанс: засаленные места на рукавах, воротнике или у карманов можно предварительно обработать обычной мицеллярной водой. Это средство для снятия косметики эффективно расщепляет грязь на ткани, не повреждая ее.

Для самой стирки Дарья советуют использовать исключительно жидкие средства — капсулы или гели. Обычный сыпучий порошок часто плохо вымывается из плотного материала, оставляя белые разводы, от которых трудно избавиться.

Правила машинной стирки

Чтобы куртка осталась объемной, соблюдайте следующие технические параметры:

Куртку нужно застегнуть на все молнии и вывернуть наизнанку.

В барабан обязательно положите специальные мячики для стирки (или теннисные мячи) — они будут сбивать наполнитель во время процесса.

Температурный режим следует установить на 60 градусов.

Количество оборотов при отжиме не должно превышать 600, чтобы не деформировать изделие.

Как правильно вернуть объем после стирки

Сушка — не менее важный этап, чем сама стирка. После завершения цикла пуховик следует развесить на вешалку для естественного высыхания.

На следующий день, когда материал почти высохнет, блоггерша рекомендует осторожно побить куртку обычной вешней. Это поможет разбить маленькие комочки синтепона, которые могли образоваться снутри.

Еще один действенный способ — использование фена. Направьте поток холодного воздуха на куртку, чтобы помочь пуху или синтепону равномерно распределиться по всей площади. При таком подходе ваша зимняя одежда будет выглядеть практически как новая.

Напомним, чтобы освежить верхнюю одежду без стирки, специалисты советуют локальную чистку простой смесью из моющего средства и уксуса. Такой способ позволяет быстро вернуть опрятный вид пуховику и значительно реже прибегать к полноценной стирке.