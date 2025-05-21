Пушистые хозяева дачи: как сделать так, чтобы кот не портил растения

Кот / © Pixabay

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Для дачников кошки часто становятся не просто домашними питомцами, но и хозяевами всего двора. Однако, когда пушистый друг решает использовать грядки для своих нужд или использовать клубнику в качестве матраса, это может стать настоящим вызовом для садовода. Как же решить проблему и приучить кота к корректному поведению на огороде?

Об этом пишут «Добрые Новости».

Эксперты советуют несколько действенных способов, как избежать разрушения ваших растений из-за кошек. Оказывается, коты выбирают рыхлую землю для своих нужд, поэтому важно защитить грядки. Лучшим решением будет засыпать грядки мульчей, такой как скошенная трава, опилки или солома. Это не только защитит растения, но и создаст барьер для кошачьих кавычек.

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Чтобы коты не портили рассаду, можно накрыть грядку пластиковой сеткой или положить ветки после высева семян. Это будет отбивать кошек, не мешая растениям расти. Другим эффективным методом является посадка лаванды, розмарина или рутовой травы, ведь коты не переносят запах.

Если на даче есть участок с мягким грунтом, где ничего не растет, обустройте его для кота. Поместите старую коробку или ящик с песком — и ваш любимец быстро поймет, что это его территория.

Не забывайте, что кошки — очень умные животные, и их можно приучить к правильному поведению.

Напомним, ранее мы писали, что нужно успеть сделать в саду в мае.

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