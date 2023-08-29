Пушистые талисманы: породы каких кошек принесут в ваш дом благополучие и счастье

Веками люди верили, что между домашними животными и людьми существует особая магическая связь. Одним из самых загадочных любимцев считается кошка. Существует даже мнение, что некоторые породы приносят в дом счастье и удачу.

Сфинкс

Главными особенностями этой породы кошек является голая кожа и уникальный внешний вид. Они часто кажутся слишком космическими и необычными, но за таким экзотическим видом скрывается немало положительных качеств.

Прежде всего, сфинксы носят социальный и кроткий характер, они быстро и надолго привязываются к хозяевам, поэтому могут стать настоящими компаньонами. Их голая кожа символизирует открытость и искренность, а потому, по мнению эзотериков, притягивает в дом счастье, благополучие и деньги.

Тайская и сиамская породы

Какие кошки приносят счастье в дом: тайская или сиамская породы / Фото: Pexels

Это элегантные и изысканные создания, которые сразу привлекают к себе внимание из-за изящного вида и необычной окраски. Эти породы известны своей живостью и общительностью.

Восточная мистика этих кошек усугубляет с балансом в доме, а потому издавна верили, что они могут принести в дом удачу. Их интуитивность и проницательный взгляд помогут хозяевам во всем находить путь к успеху.

Японский бобтейл

Какие кошки приносят счастье в дом: японский бобтейл / Фото: commons.wikimedia.org

Эта порода кошек характеризуется очень коротким хвостом с изгибом, напоминающим букву латинского алфавита "Y". Среди японцев бобтейлы считаются настоящими оберегами от злых духов и бед.

А еще они символизируют домашнее счастье, дружбу, верность. В этой стране верят, что бобтейл помогает привлечь в дом атмосферу радости, положительные изменения и благополучие.

Каомани

Какие кошки приносят счастье в дом: као-мани / Фото: commons.wikimedia.org

Эта порода кошек происходит из Таиланда и отличается не только невероятной внешней красотой, но и довольно интригующим характером. У кошек као-мани густой и мягкий мех и глаза разного цвета, что делает их похожими на настоящие произведения искусства.

Каомани в азиатской культуре считаются подлинными символами удачи и богатства. Поэтому их присутствие в доме может принести благосостояние и процветание семье.

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