ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
110
Время на прочтение
1 мин

Пушистый и свежий ковер за 15 минут: секрет, который знают только хозяйки в Стамбуле

Убирать ковер дома теперь можно легко и без лишних трат. Опытные хозяйки во всем мире пользуются простым методом, который дошел до нас из Турции — страны, где к коврам относятся с особым мастерством.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Турецкий способ чистки ковра

Турецкий способ чистки ковра / © pexels.com

Конечно, всегда можно отправить замызганный ковер в химчистку, но этот турецкий лайфхак позволяет в считанные минуты вытащить грязь из самого основания ворса, вернуть яркость рисунку и наполнить комнату свежестью — без дорогих услуг и сложных процедур.

Для приготовления раствора понадобится всего три ингредиента: литр горячей воды, столовая ложка стирального порошка и столовая ложка нашатырного спирта. Тщательно размешайте смесь до полного растворения порошка — и средство готово к работе.

Перед началом обязательно наденьте резиновые перчатки: раствор активен и может раздражать кожу. Удобнее всего чистить ковер щеткой с синтетическим ворсом средней жесткости — она поднимает смятый ворс и вытягивает пыль, которая годами накапливалась в глубине.

Окуньте щетку в раствор, встряхните лишнюю воду и работайте небольшими участками. Двигайтесь круговыми движениями, чтобы ворсинки поднимались и средство проникало к самому основанию ковра. Вы увидите, как на щетке накапливается грязь, которая не смогла достать даже пылесос.

Не забывайте периодически промывать щетку в чистой воде — это будет предотвращать размазывание грязи по ковру. Когда закончите, дайте ковру медленно просохнуть, и вы удивитесь: комната наполнится свежестью, а ворсинки станут мягкими и пушистыми.

Этот простой турецкий метод уже полюбился многим хозяйкам — он не требует затрат, но результат поражает не хуже профессиональной химчистки.

Дата публикации
Количество просмотров
110
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie