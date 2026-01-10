Пушистый и свежий ковер за 15 минут: секрет, который знают только хозяйки в Стамбуле

Турецкий способ чистки ковра / © pexels.com

Реклама

Конечно, всегда можно отправить замызганный ковер в химчистку, но этот турецкий лайфхак позволяет в считанные минуты вытащить грязь из самого основания ворса, вернуть яркость рисунку и наполнить комнату свежестью — без дорогих услуг и сложных процедур.

Для приготовления раствора понадобится всего три ингредиента: литр горячей воды, столовая ложка стирального порошка и столовая ложка нашатырного спирта. Тщательно размешайте смесь до полного растворения порошка — и средство готово к работе.

Перед началом обязательно наденьте резиновые перчатки: раствор активен и может раздражать кожу. Удобнее всего чистить ковер щеткой с синтетическим ворсом средней жесткости — она поднимает смятый ворс и вытягивает пыль, которая годами накапливалась в глубине.

Реклама

Окуньте щетку в раствор, встряхните лишнюю воду и работайте небольшими участками. Двигайтесь круговыми движениями, чтобы ворсинки поднимались и средство проникало к самому основанию ковра. Вы увидите, как на щетке накапливается грязь, которая не смогла достать даже пылесос.

Не забывайте периодически промывать щетку в чистой воде — это будет предотвращать размазывание грязи по ковру. Когда закончите, дайте ковру медленно просохнуть, и вы удивитесь: комната наполнится свежестью, а ворсинки станут мягкими и пушистыми.

Этот простой турецкий метод уже полюбился многим хозяйкам — он не требует затрат, но результат поражает не хуже профессиональной химчистки.