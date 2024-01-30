Лелеем украинский: как красиво и правильно поздороваться – 10 вариантов слова "привіт"

Украинский язык богат синонимами, поэтому можно легко найти заменитель слова "привіт" и не употреблять кальку "прівєт".
Иногда мы используем слова, которых в украинском языке просто не существует. И к таким относится слово "прівєт", которым мы постоянно пользуемся, когда здороваемся. На самом деле это калькированное слово и в нашем языке есть более двадцати лексем, которыми можно воспользоваться, чтобы поздороваться. Рассказываем, чем заменить слово "прівєт".
Чем заменить слово "прівєт"
Есть несколько хороших слов и фраз, которые могут заменить калькированный "прівєт".
"Привіт" – это первое слово, которым можно заменить кальку во время приветствия. Не следует бояться этой лексемы, она есть в украинском языке.
"Вітаю" или "мої вітання" – такие слова приветствия можно говорить тогда, когда вы здороваетесь с малознакомыми или незнакомыми людьми, чтобы показать свою воспитанность. При этом будет уместно поинтересоваться у собеседника, как у него или у него дела.
Есть еще 10 фраз, которые можно говорить во время поздравления, чтобы заменить слово "привіт" и не употреблять "прівєт":
- "Добрий день!"
- "Добридень!"
- "На добридень!"
- "Радий вітати вас!"
- "Моє шанування!"
- "Доброго здоров’я!"
- "Здоров!"
- "Здоровенькі були!"
- "Добрий ранок!"
- "Здрастуйте!"
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