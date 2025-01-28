Пустоцвет на огурцах: какие причины и что делать, чтобы его не было

Самые опытные огородники довольно часто сталкиваются с проблемой пустоцвета на огурцах. И даже обильное цветение не может гарантировать хороший урожай, когда большинство цветочков после цветения просто вянут и опадают, не образовав завязи. Но если придерживаться простых рекомендаций по посеву и уходу за огурцами, то этой неприятности можно избежать. Рассказываем, каковы причины пустоцвета на огурцах и что с этим делать.

Какие причины пустоцвета на огурцах, что делать, чтобы его не было

Некачественные семена. Посевной материал лучше всего покупать у проверенного производителя. Так можно быть уверенными, что семена качественные, здоровые и готовые к посеву. Если вы собираете семена самостоятельно, то лучше всего для этого подходят сортовые огурцы.

Посевной материал лучше всего покупать у проверенного производителя. Так можно быть уверенными, что семена качественные, здоровые и готовые к посеву. Если вы собираете семена самостоятельно, то лучше всего для этого подходят сортовые огурцы. Неправильный посевной материал. Чтобы пустоцвета на огурцах не было, надо высевать семена, которым 3-4 года. Материал, собранный в прошлом году, не готов к посеву, поэтому из него будет много пустоцвета. Чтобы получить хороший урожай, семена стоит замочить на полчаса в слабом растворе марганцовки.

Чтобы пустоцвета на огурцах не было, надо высевать семена, которым 3-4 года. Материал, собранный в прошлом году, не готов к посеву, поэтому из него будет много пустоцвета. Чтобы получить хороший урожай, семена стоит замочить на полчаса в слабом растворе марганцовки. Слишком много влаги. Огурцы не любят чрезмерного полива, также нельзя поливать их холодной водой. Частота полива должна зависеть от погодных условий вашего региона. Поливать огурцы надо теплой водой в первой половине дня или вечером, чтобы не было жары, потому что листья могут испечься.

Огурцы не любят чрезмерного полива, также нельзя поливать их холодной водой. Частота полива должна зависеть от погодных условий вашего региона. Поливать огурцы надо теплой водой в первой половине дня или вечером, чтобы не было жары, потому что листья могут испечься. Жара. Жаркая погода и сухой воздух влияет на завязь огурцов, если температура выше 27 градусов, цветы просто будут вянуть и опадать. Чтобы снизить риски потери урожая, надо усиленно поливать участок с огурцами утром и вечером.

Жаркая погода и сухой воздух влияет на завязь огурцов, если температура выше 27 градусов, цветы просто будут вянуть и опадать. Чтобы снизить риски потери урожая, надо усиленно поливать участок с огурцами утром и вечером. Холодная погода. Огурцы также не любят холода. Если температура держится до 15 градусов тепла, нельзя поливать культуру, потому что это будет стимулировать пустоцвет.

Огурцы также не любят холода. Если температура держится до 15 градусов тепла, нельзя поливать культуру, потому что это будет стимулировать пустоцвет. Неправильная подкормка Не следует подпитывать огурцы азотными удобрениями, так они будут только расти, а завязи не будет, потому что все силы пойдут в зеленую массу. Чтобы получить со своего участка большой урожай, огурцы надо подпитывать калийными удобрениями и фосфором. Перед посевом на участок необходимо внести органику и минеральные удобрения.

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