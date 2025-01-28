Пустоцвет на огурцах: какие причины и что делать, чтобы его не было

Пустоцветами называют мужские цветки, которые не образуют завязи, она появляется только на женских цветках.
Самые опытные огородники довольно часто сталкиваются с проблемой пустоцвета на огурцах. И даже обильное цветение не может гарантировать хороший урожай, когда большинство цветочков после цветения просто вянут и опадают, не образовав завязи. Но если придерживаться простых рекомендаций по посеву и уходу за огурцами, то этой неприятности можно избежать. Рассказываем, каковы причины пустоцвета на огурцах и что с этим делать.
Какие причины пустоцвета на огурцах, что делать, чтобы его не было
- Некачественные семена. Посевной материал лучше всего покупать у проверенного производителя. Так можно быть уверенными, что семена качественные, здоровые и готовые к посеву. Если вы собираете семена самостоятельно, то лучше всего для этого подходят сортовые огурцы.
- Неправильный посевной материал. Чтобы пустоцвета на огурцах не было, надо высевать семена, которым 3-4 года. Материал, собранный в прошлом году, не готов к посеву, поэтому из него будет много пустоцвета. Чтобы получить хороший урожай, семена стоит замочить на полчаса в слабом растворе марганцовки.
- Слишком много влаги. Огурцы не любят чрезмерного полива, также нельзя поливать их холодной водой. Частота полива должна зависеть от погодных условий вашего региона. Поливать огурцы надо теплой водой в первой половине дня или вечером, чтобы не было жары, потому что листья могут испечься.
- Жара. Жаркая погода и сухой воздух влияет на завязь огурцов, если температура выше 27 градусов, цветы просто будут вянуть и опадать. Чтобы снизить риски потери урожая, надо усиленно поливать участок с огурцами утром и вечером.
- Холодная погода. Огурцы также не любят холода. Если температура держится до 15 градусов тепла, нельзя поливать культуру, потому что это будет стимулировать пустоцвет.
- Неправильная подкормка Не следует подпитывать огурцы азотными удобрениями, так они будут только расти, а завязи не будет, потому что все силы пойдут в зеленую массу. Чтобы получить со своего участка большой урожай, огурцы надо подпитывать калийными удобрениями и фосфором. Перед посевом на участок необходимо внести органику и минеральные удобрения.
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