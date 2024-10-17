"Путешественник во времени" назвал вещи, которые исчезнут через 30 лет: об этом должен знать каждый

Блогер, позиционирующий себя "путешественником во времени", назвал предметы, которых не будет через несколько десятилетий, потому что они станут ненужными.

Ресурс "Medium" опубликовал прогноз одного блоггера, в котором говорится о вещах, которых уже не будет в будущем. Рассказываем, ссылаясь на материал "РБК-Украина", что через несколько десятилетий исчезнет навсегда из нашей жизни.

Каких вещей через 30 лет не будет, они станут ненужными в будущем

Часы. Первые часы были изобретены еще в 1500 году. Сначала они выглядели, как яйца, их носили в кармане. Сейчас часы есть в смартфонах, поэтому скоро увних отпадет необходимость. Очень богатые люди, возможно, будут еще носить на руке дорогие часы как аксессуар для подтверждения статуса.

Первые часы были изобретены еще в 1500 году. Сначала они выглядели, как яйца, их носили в кармане. Сейчас часы есть в смартфонах, поэтому скоро увних отпадет необходимость. Очень богатые люди, возможно, будут еще носить на руке дорогие часы как аксессуар для подтверждения статуса. Книги. Прогнозируют, что в будущем книги будут только в цифровом виде, поэтому отпадет необходимость в их печати. Насколько такой прогноз соответствует действительности, покажет время.

Прогнозируют, что в будущем книги будут только в цифровом виде, поэтому отпадет необходимость в их печати. Насколько такой прогноз соответствует действительности, покажет время. Кассовые аппараты. Первый кассовый аппарат был изобретен в штате Огайо (США). В 1884 г. было запущено массовое производство кассовых аппаратов известной американской компанией NCR. Их используют для учета денежных операций и ведения бухгалтерии. Однако в 2020 году пандемия внесла свои коррективы в жизнь, во многих супермаркетах заработали кассы самообслуживания. Поэтому прогнозируется, что эти вычислительные машинки скоро исчезнут навсегда.

Первый кассовый аппарат был изобретен в штате Огайо (США). В 1884 г. было запущено массовое производство кассовых аппаратов известной американской компанией NCR. Их используют для учета денежных операций и ведения бухгалтерии. Однако в 2020 году пандемия внесла свои коррективы в жизнь, во многих супермаркетах заработали кассы самообслуживания. Поэтому прогнозируется, что эти вычислительные машинки скоро исчезнут навсегда. Кинотеатры. Первые кинотеатры конца XIX века походили на торговые павильоны или палатки, в которых показывали новые фильмы. Сейчас стриминговые платформы заменили кинотеатры, больше не нужно покупать билеты и куда-то выходить, любой новый фильм можно посмотреть дома.

Первые кинотеатры конца XIX века походили на торговые павильоны или палатки, в которых показывали новые фильмы. Сейчас стриминговые платформы заменили кинотеатры, больше не нужно покупать билеты и куда-то выходить, любой новый фильм можно посмотреть дома. Рабочие места, которые заменит ИИ. По данным новостного ресурса BBC, искусственный интеллект может заменить 300 миллионов рабочих. Это будут те профессии, где можно генерировать идеи, контент, фотографии, программное обеспечение с помощью инструментов ИИ.

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