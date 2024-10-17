"Путешественник во времени" назвал вещи, которые исчезнут через 30 лет: об этом должен знать каждый

Блогер, позиционирующий себя "путешественником во времени", назвал предметы, которых не будет через несколько десятилетий, потому что они станут ненужными.
Ресурс "Medium" опубликовал прогноз одного блоггера, в котором говорится о вещах, которых уже не будет в будущем. Рассказываем, ссылаясь на материал "РБК-Украина", что через несколько десятилетий исчезнет навсегда из нашей жизни.
Каких вещей через 30 лет не будет, они станут ненужными в будущем
- Часы. Первые часы были изобретены еще в 1500 году. Сначала они выглядели, как яйца, их носили в кармане. Сейчас часы есть в смартфонах, поэтому скоро увних отпадет необходимость. Очень богатые люди, возможно, будут еще носить на руке дорогие часы как аксессуар для подтверждения статуса.
- Книги. Прогнозируют, что в будущем книги будут только в цифровом виде, поэтому отпадет необходимость в их печати. Насколько такой прогноз соответствует действительности, покажет время.
- Кассовые аппараты. Первый кассовый аппарат был изобретен в штате Огайо (США). В 1884 г. было запущено массовое производство кассовых аппаратов известной американской компанией NCR. Их используют для учета денежных операций и ведения бухгалтерии. Однако в 2020 году пандемия внесла свои коррективы в жизнь, во многих супермаркетах заработали кассы самообслуживания. Поэтому прогнозируется, что эти вычислительные машинки скоро исчезнут навсегда.
- Кинотеатры. Первые кинотеатры конца XIX века походили на торговые павильоны или палатки, в которых показывали новые фильмы. Сейчас стриминговые платформы заменили кинотеатры, больше не нужно покупать билеты и куда-то выходить, любой новый фильм можно посмотреть дома.
- Рабочие места, которые заменит ИИ. По данным новостного ресурса BBC, искусственный интеллект может заменить 300 миллионов рабочих. Это будут те профессии, где можно генерировать идеи, контент, фотографии, программное обеспечение с помощью инструментов ИИ.
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