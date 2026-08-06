"Путешественник во времени" показал фотографии мира 3311 года: можно ли им верить

Телефон / © Unsplash

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Мужчина, назвавшийся путешественником во времени с 3311 года, опубликовал на YouTube-канале ApexTV кадры якобы из будущего и рассказал о секретных миссиях.

Об этом сообщает Daily star.

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Заявления «путешественника» и доказательства

Анонимный герой видео утверждал, что якобы участвовал в секретной операции по путешествиям во времени в 1990-х годах из-за своих успехов в компьютерной разработке в школе. По его словам, тайны перемещений во времени разгадали благодаря квантовым вычислениям.

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«То, что я вам говорю, — правда, и у меня даже есть доказательства, которые это подтверждают», — сказал мужчина.

Он показал три снимка. На первом было якобы изображено футуристическое сооружение на левитирующем массиве суши в небе. На втором — типичный жилой дом далекого будущего, а на третьем — летательный аппарат над домами и деревьями.

Мужчина показал фотографии мира 3311 года / © dailystar.co.uk

«Я не могу назвать эту организацию, но могу заверить вас, что такие организации, как та, которую я описываю, и многие другие, не только существуют, но и осуществляют секретные программы за закрытыми дверями», — заявил он.

Мужчина показал фотографии мира 3311 года/ / © Daily Star

Разоблачение фейка и реакция соцсетей

Однако пользователи Сети и зрители канала сразу разглядели манипуляции. Оказалось, что первое изображение является отредактированными обоями горной лесной долины с сайта 7-themes.com с парящим городом.

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Второе фото оказалось модифицированным снимком дома «Антилия» индийского миллиардера Мукеша Амбани в Мумбаи. Зрители сразу разоблачили обман в комментариях, назвав картинки чудовищным фотошопом и анимацией с неестественным освещением.

Мужчина показал фотографии мира 3311 года / © Daily Star

Что говорит наука о путешествиях во времени

Профессор Университета штата Монтана и эксперт по путешествиям во времени Уильям Хискок объяснил, что реальность таких историй противоречит известной физике. По его словам, феномен замедления времени теоретически позволяет двигаться только вперед во времени, но не вспять.

«Путешествие во времени в прошлое, которое люди обычно подразумевают под путешествиями во времени, является гораздо более неопределенным утверждением», — отметил он.

Он добавил, что уравнения Эйнштейна содержат развязки, которые якобы разрешают встретить предков в прошлом, однако главный вопрос заключается в другом.

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«Проблема состоит в том, чтобы решить, отражают ли эти решения ситуации, которые могли бы возникнуть в реальной Вселенной, или это просто математические странности, несовместимые с известной физикой», — пояснил ученый.

Напомним, 12 августа в небе одновременно состоятся три ярких астрономических явления, которые уже вызвали в соцсетях шутки и прогнозы о «конце света».

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